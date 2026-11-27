JawaPos.com - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya meski menghadapi upaya pemakzulan terkait dugaan kepemilikan kekayaan yang tidak jelas sumbernya. Sara menganggap pengunduran diri justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap 32,2 juta orang yang telah memilihnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sara dalam pertemuan akhir tahun bersama awak media pada Jumat (27/11). Ia memastikan tidak akan meninggalkan jabatannya meskipun proses pemakzulan terus berjalan dan berpotensi mengancam masa depan politiknya.

"Pengunduran diri, itu tidak mungkin," kata Sara kepada wartawan dikutip via StraitTimes.

Ia menegaskan pengunduran diri bukan pilihan yang bisa dipertimbangkan karena dirinya merasa memiliki tanggung jawab terhadap para pemilih.

"Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan karena saya merasa itu adalah pengkhianatan terhadap 32,2 juta orang yang memilih saya, dan tentu saja masyarakat umum jika saya mengundurkan diri," ujarnya.

Sikap tersebut disampaikan ketika tekanan politik terhadap putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu semakin meningkat. Sara saat ini menghadapi proses pemakzulan yang dapat membuatnya kehilangan jabatan sekaligus hak untuk menduduki posisi publik seumur hidup jika dinyatakan bersalah.

Dugaan Kekayaan Tak Wajar jadi Dasar Pemakzulan Dalam proses pemakzulan, jaksa Filipina kini memusatkan perhatian pada dugaan akumulasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Tiga tuduhan lainnya telah dikesampingkan agar perkara dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

Penyelesaian tersebut dinilai penting agar proses pemakzulan tidak berlarut-larut hingga memasuki periode menjelang pemilihan presiden Filipina 2028.

Sara membantah melakukan pelanggaran. Ia bahkan menyebut proses pemakzulan tersebut sebagai bentuk pelecehan politik.

Meski demikian, ancaman terhadap karier politiknya tetap besar. Jika dinyatakan bersalah, Sara tidak hanya kehilangan jabatan wakil presiden, tetapi juga dapat didiskualifikasi secara permanen dari jabatan publik.

Konsekuensi itu sekaligus menutup peluangnya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2028.

Sara mengaku telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ia memperingatkan bahwa putusan bersalah akan membawa banyak konsekuensi, termasuk potensi kehilangan pekerjaan bagi pegawai di kantor-kantor yang berada di bawah kewenangannya.

Diketahui juga, upaya pemakzulan terhadap Sara menjadi bagian dari konflik politik yang semakin terbuka antara dirinya dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Keduanya sebelumnya merupakan pasangan politik yang berhasil memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2022. Namun, hubungan yang semula erat tersebut memburuk seiring meningkatnya perbedaan kepentingan politik.

Marcos sendiri tidak dapat kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028 karena konstitusi Filipina membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode.

Terkait proses pemakzulan Sara, Marcos menyatakan persoalan tersebut merupakan urusan legislatif.

Selain menghadapi proses pemakzulan, Sara juga terjerat perkara pidana terpisah. Ia dituduh melakukan tiga pelanggaran berupa ancaman serius yang berkaitan dengan pernyataannya terhadap Marcos, Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR Filipina. Sara membantah tuduhan tersebut.

Sara Duterte juga Bela Ayahnya di Tengah Kasus ICC Di tengah persoalan hukum yang dihadapinya, Sara turut menyampaikan keberatan terhadap proses hukum yang akan dijalani ayahnya, Rodrigo Duterte, di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Rodrigo Duterte dijadwalkan menjalani persidangan pada 30 November atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan perang melawan narkoba selama menjabat sebagai presiden Filipina pada 2016-2022.

Kebijakan tersebut menewaskan ribuan orang, termasuk dalam sejumlah operasi yang kematiannya masih dipertanyakan.

Sara meragukan ayahnya akan memperoleh persidangan yang adil. Ia menilai ICC berada di bawah tekanan negara-negara besar yang ingin menunjukkan bahwa lembaga tersebut berada di pihak yang benar.

"Ini satu-satunya kasus yang tersisa di ICC saja, dan saya pikir ICC, setelah pengeroyokan kekuatan super, mereka ingin membuat pernyataan bahwa mereka berada di pihak yang benar," kata Sara.

Ia juga mempersoalkan kewajiban ayahnya yang berusia 81 tahun untuk menghadiri persidangan setiap hari.

"Saya tidak berpikir dia bisa fokus dan memberikan waktu dan perhatiannya," ujarnya.

"Tidak adil untuk menuntut itu dari seorang pria berusia 81 tahun," tambahnya.