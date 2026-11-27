JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim sistem pertahanan udara canggih miliknya telah melepaskan tembakan peringatan terhadap jet tempur F-16 Amerika Serikat di dekat Pulau Hengam, Teluk Persia, dan memaksa pesawat tersebut mundur.

Dalam pernyataan yang disiarkan lembaga penyiaran pemerintah IRIB, Jumat, IRGC mengatakan jet tersebut mendekati wilayah udara Iran di sebelah tenggara pulau itu saat sedang mengawal dan memberikan perlindungan udara bagi kapal-kapal yang mereka sebut "melanggar" aturan maritim.

Jet tersebut kemudian melakukan manuver tajam dan berbalik arah setelah mendapat balasan dari sistem pertahanan udara Iran, menurut pernyataan itu.

"Setiap upaya untuk menghindari peraturan yang mengatur pengawasan dan pengelolaan lalu lintas maritim di Selat Hormuz tidak dapat diterima," menurut IRGC dalam pernyataannya.

IRGC juga berjanji akan memberikan respons pertahanan yang tegas jika pesawat militer AS kembali melakukan pelanggaran serupa.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan langsung dari pejabat AS terkait pernyataan IRGC tersebut.

Ketegangan di Timur Tengah masih tinggi sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan oleh Iran terhadap Israel dan fasilitas militer milik AS di negara-negara Arab.

Nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan dan ditandatangani pada 18 Juni mengalami kebuntuan akibat perbedaan pendapat mengenai pelayaran di Selat Hormuz.

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