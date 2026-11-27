JawaPos.com - Parade Thanksgiving Macy’s ke-100 yang menjadi tradisi tahunan di New York City terpaksa ditunda akibat ancaman badai nor’easter yang diperkirakan membawa hujan lebat dan angin kencang. Demi keselamatan peserta dan penonton, acara yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (26/11) waktu setempat akhirnya dijadwalkan ulang pada Sabtu (28/11).

Keputusan penundaan tersebut diumumkan hanya beberapa jam setelah panitia menyelesaikan persiapan, termasuk mengisi balon-balon raksasa dengan helium. Perubahan jadwal ini menjadi keputusan besar karena parade Thanksgiving Macy’s merupakan salah satu tradisi paling ikonik di Amerika Serikat yang telah berlangsung selama satu abad.

NBC mengkonfirmasi penundaan tersebut kepada The Independent pada Rabu sore waktu setempat. Sebagai gantinya, jaringan televisi itu akan menayangkan kembali parade tahun sebelumnya pada Kamis pagi di seluruh zona waktu.

Sementara itu, parade tahun ini dijadwalkan dimulai pukul 08.30 waktu setempat pada Sabtu. Panitia berharap seluruh rangkaian pertunjukan tetap bisa berlangsung meski perubahan jadwal berpotensi memengaruhi kehadiran sejumlah kelompok peserta.

Ancaman Angin Kencang hingga 60 Mil per Jam Penundaan dilakukan setelah otoritas cuaca memperingatkan potensi cuaca buruk yang akan melanda New York pada Kamis (26/11) waktu AS.

National Weather Service memperkirakan hujan turun sepanjang hari dengan intensitas yang dapat meningkat sewaktu-waktu. Curah hujan diperkirakan mencapai 1 hingga 2 inci atau sekitar 25 hingga 50 milimeter.

Selain hujan, angin diprediksi bertiup dengan kecepatan 28 hingga 34 mil per jam. Bahkan, Divisi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Darurat Negara Bagian New York memperingatkan kemungkinan hembusan angin mencapai 60 mil per jam di sejumlah wilayah New York City.

Kondisi tersebut berisiko mengganggu jalannya parade, terutama karena acara ini melibatkan balon-balon raksasa yang diterbangkan menggunakan helium.

Angin kencang juga berpotensi menyebabkan gangguan listrik di sejumlah lokasi. Karena itu, penyelenggara dan pemerintah kota memilih tidak mengambil risiko dengan tetap menggelar acara sesuai jadwal awal.

Wali Kota New York Zohran Mamdani mengatakan keputusan tersebut diambil melalui koordinasi dengan pihak Macy’s, kepolisian, serta sejumlah lembaga terkait.

"Cuaca ekstrem memaksa kami menjadwalkan ulang acara ke Sabtu," kata Mamdani dalam konferensi pers Rabu malam.

"Keputusan ini, seperti yang telah Anda dengar, dibuat melalui koordinasi dengan Macy’s, NYPD, dan berbagai mitra lembaga lainnya. Keselamatan selalu dan akan tetap menjadi prioritas utama kami, dan badai ini akan cukup besar," ujarnya.

Ratusan Penampil Terancam Tidak Bisa Berpartisipasi Di balik keputusan yang mengutamakan keselamatan tersebut, perubahan jadwal juga menimbulkan persoalan bagi ribuan orang yang telah mempersiapkan diri untuk tampil dalam parade.

Salah satu kelompok yang terdampak adalah Marching Illini dari University of Illinois Urbana-Champaign. Kelompok marching band beranggotakan sekitar 400 orang itu sebelumnya telah melakukan perjalanan ke Manhattan untuk mengikuti perayaan Thanksgiving.

Direkturnya, Barry Houser, mengaku masih berupaya mencari kepastian mengenai kelanjutan penampilan mereka. Perubahan jadwal ke akhir pekan berpotensi menimbulkan biaya tambahan, terutama terkait akomodasi dan tiket perjalanan pulang.

"Kami sedang berusaha mengatur semuanya, tetapi bukan dalam arti negatif. Kami hanya membutuhkan jawaban," kata Houser kepada New York Post.

Ia mengaku para anggota kelompoknya masih terkejut dengan keputusan mendadak tersebut.

"Semua orang sedikit terkejut karena tidak ada yang memperkirakan hal ini akan terjadi," ujarnya mengutip independent.

Houser mengatakan kesempatan tampil dalam parade Thanksgiving merupakan impian banyak anggota marching band, termasuk para siswa dan orang tua mereka.

"Bagi setiap kelompok band, ini adalah impian bagi begitu banyak anak dan orang tua. Sangat menyedihkan mendengar bahwa meskipun sudah bekerja keras untuk bisa sampai ke sini, mereka mungkin tidak akan tampil," katanya.