JawaPos.com - Kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki bahan bakar di jalan lingkar Kairo, Mesir, mulai menemukan titik terang.

Kejaksaan Mesir menahan seorang pengemudi mobil berusia 21 tahun setelah penyelidikan mengungkap dugaan bahwa kendaraannya menabrak bagian belakang truk tangki hingga menyebabkan kendaraan tersebut terguling dan terbakar.

Pengemudi tersebut diperintahkan menjalani penahanan praperadilan pada Kamis (26/11). Kejaksaan juga meminta agar tersangka menjalani pemeriksaan forensik untuk memastikan apakah dirinya mengonsumsi narkotika atau zat terlarang sebelum kecelakaan.

Dalam pernyataan resminya, Kejaksaan Mesir menjelaskan bahwa keputusan penahanan diambil setelah penyidik memeriksa tersangka yang sebelumnya telah ditangkap.

Pemeriksaan narkotika dilakukan oleh Egyptian Forensic Medicine Authority (EFMA) atau otoritas kedokteran forensik Mesir. Hasilnya diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap kondisi pengemudi saat kecelakaan terjadi.

Mengaku Melaju 110 Kilometer per Jam Melansir Ahram, dalam pemeriksaan, tersangka mengakui keterlibatannya dalam tabrakan setelah dihadapkan dengan keterangan saksi, hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), serta bukti teknis yang dikumpulkan penyidik.

Dia mengaku sedang mengemudikan mobil dari kawasan El-Marg menuju El-Haram dengan kecepatan sekitar 110 kilometer per jam. Saat itu, dia ditemani ayahnya.

Menurut keterangan tersangka kepada penyidik, bagian depan kiri mobilnya menghantam bagian belakang kanan truk tangki ketika dirinya berpindah jalur untuk mendahului kendaraan lain.

Benturan tersebut membuat mobil kehilangan kendali dan bergerak ke sisi paling kanan jalan. Pada saat bersamaan, salah satu ban truk tangki dilaporkan pecah.

Truk kemudian menghantam pembatas beton hingga terguling. Bahan bakar yang tumpah dari tangki selanjutnya tersulut api dan memicu kebakaran besar di jalan lingkar Kairo.

Rangkaian peristiwa tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk memastikan bagaimana tabrakan yang melibatkan dua kendaraan itu bisa berkembang menjadi bencana dengan korban jiwa dalam jumlah besar.

DNA Korban Dikumpulkan untuk Identifikasi Selain memeriksa tersangka, Kejaksaan Mesir juga meminta penyidik mengambil keterangan dari para korban luka yang kondisi kesehatannya memungkinkan untuk memberikan kesaksian.

Langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi rekonstruksi kejadian sekaligus mencocokkan keterangan para saksi dengan bukti teknis di lokasi kecelakaan.

Proses identifikasi korban meninggal dunia juga menjadi perhatian penyidik. Otoritas forensik diperintahkan mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk membantu mengenali jenazah yang kondisinya sudah sulit diidentifikasi.

Upaya tersebut diperlukan mengingat kebakaran besar menyebabkan sejumlah kendaraan dan bagian tubuh korban mengalami kerusakan akibat paparan api.

Korban Tewas Bertambah Menjadi 31 Orang Kecelakaan di kawasan Warraq, Distrik Imbaba, Giza, tersebut menewaskan sedikitnya 31 orang dan melukai 26 lainnya. Sebanyak 27 kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor, dilaporkan hangus terbakar.

Tragedi ini terjadi di jalan lingkar Kairo yang menjadi salah satu jalur transportasi penting di kawasan Greater Cairo. Jalan tersebut menghubungkan sejumlah jalan raya utama yang melintasi wilayah Kairo, Giza, dan Qalyubia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Mesir mengerahkan 39 ambulans untuk mengevakuasi korban ke sejumlah rumah sakit terdekat.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Sementara itu, Perdana Menteri Mostafa Madbouly memerintahkan agar biaya pengobatan seluruh korban luka ditanggung pemerintah.