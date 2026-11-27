JawaPos.com - Paus Leo XIV menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan perlombaan senjata yang dinilai semakin memperburuk konflik dan membebani masyarakat miskin. Ia memperingatkan, peningkatan militerisasi global tidak hanya memperbesar ancaman, tetapi juga memperdalam penderitaan warga sipil dan kerusakan lingkungan.

Seruan tersebut disampaikan Leo XIV saat audiensi umum mingguan di Vatikan pada Rabu (25/11). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kembali ajaran Konsili Vatikan II mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan menolak anggapan bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. "Tidak ada ruang untuk sikap pasrah, seolah-olah kekerasan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari," kata Leo XIV, seperti dilaporkan Vatican News.

Menurut Paus, dunia tidak boleh menganggap konflik bersenjata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan internasional. Sebaliknya, para pemimpin negara harus berupaya memutus rantai kepentingan ideologis dan ekonomi yang terus memicu peperangan.

Ia juga menyoroti perubahan karakter peperangan modern yang semakin kompleks dan mematikan. Selain penggunaan senjata konvensional, konflik kini melibatkan serangan siber serta manipulasi informasi yang dapat memperluas dampak permusuhan.

Teknologi yang awalnya dikembangkan untuk kepentingan pertahanan, lanjut Leo, juga berpotensi digunakan untuk menyerang pihak lain. Kondisi tersebut membuat konflik semakin sulit dikendalikan dan memperbesar risiko penderitaan masyarakat. "Tidak seorang pun dapat mengabaikan penderitaan yang menimpa laki-laki dan perempuan dari segala usia," ujarnya.

Perlombaan Senjata Dinilai Memperberat Beban Negara Miskin

Leo XIV secara khusus memperingatkan dampak perlombaan senjata terhadap negara dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, peningkatan belanja persenjataan justru berisiko memperlebar ketimpangan ketika kelompok masyarakat paling rentan harus menanggung konsekuensi konflik.

Ia mengingatkan bahwa perlombaan senjata dapat mengarah pada kehancuran yang justru sedang dipersiapkan melalui kebijakan persenjataan itu sendiri.

Dampak perang juga tidak berhenti pada kerusakan infrastruktur atau kekalahan militer. Warga sipil menjadi kelompok yang paling merasakan akibatnya, mulai dari kehilangan tempat tinggal, terpisah dari keluarga, hingga kehilangan nyawa.

Anak-anak yang tewas maupun terluka akibat konflik menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus dari Paus. Ia mengajak para pemimpin dunia untuk melihat penderitaan manusia di balik keputusan politik dan militer.

Meski menentang perlombaan senjata, Leo XIV tidak menampik hak setiap pemerintahan untuk melakukan pembelaan diri secara sah. Namun, ia menilai hak tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk terus memperluas militerisasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perdamaian dunia.

Karena itu, Paus mendorong penguatan lembaga-lembaga internasional agar mampu melakukan intervensi secara efektif ketika terjadi konflik. Lembaga tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan keadilan sekaligus melindungi masyarakat yang tertindas.

Ia juga mengajak umat Kristiani mengambil bagian dalam upaya menjaga perdamaian dan martabat manusia. Menurutnya, komitmen tersebut tidak cukup diwujudkan melalui doa, tetapi juga harus tercermin dalam pilihan sosial dan politik sehari-hari.