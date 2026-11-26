JawaPos.com – Mayoritas pemilih di Amerika Serikat (AS) menginginkan perang AS-Israel melawan Iran segera diakhiri tanpa mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi, berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis Universitas Maryland bersama Ipsos.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (25/11), Survei yang melibatkan 1.022 responden dewasa tersebut menemukan sebanyak 55 persen pemilih mendukung pengakhiran perang secepatnya.

Dengan tingkat dukungan mencapai 80 persen di kalangan Demokrat dan 59 persen dari pemilih independen, sementara hanya 25 persen pemilih Republik yang menyatakan sikap serupa.

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Dukungan untuk menghentikan konflik juga tercermin dari sikap pemilih Demokrat terhadap upaya menekan pemerintahan Presiden Donald Trump melalui Kongres, termasuk menahan pendanaan operasi militer dan menghentikan pembiayaan perang dalam pembahasan anggaran mendatang.

Sebanyak 53 persen pemilih Demokrat mendukung penahanan dana operasi militer, sedangkan 51 persen menyetujui penghentian pendanaan perang Iran meskipun berisiko memicu penutupan pemerintahan.

Sementara survei tersebut menunjukkan hanya 21 persen responden mendukung strategi melanjutkan konflik demi memperoleh konsesi dari Iran dan 18 persen menginginkan eskalasi militer.

Peneliti utama survei Shibley Telhami menilai tingginya dukungan untuk mengakhiri perang mencerminkan kuatnya penolakan publik terhadap konflik tersebut, termasuk keraguan terhadap alasan pemerintah AS dalam menjalankan operasi militer.

Survei tersebut juga menunjukkan hanya 28 persen responden meyakini perang telah melemahkan kemampuan Iran mengembangkan senjata nuklir.