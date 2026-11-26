JawaPos.com - Ledakan disertai kebakaran terjadi di fasilitas pengolahan minyak milik Bangchak Corporation di kawasan Phra Khanong, Bangkok, Thailand, Kamis (26/11). Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya tujuh orang terluka, empat di antaranya mengalami luka serius.

Warga yang tinggal di sekitar lokasi juga diminta segera mengungsi demi menghindari risiko paparan asap dan dampak lanjutan kebakaran.

Ledakan di fasilitas industri minyak tersebut sempat memicu kepulan asap hitam tebal yang membumbung tinggi dan terlihat dari sejumlah kawasan di ibu kota Thailand. Api juga terlihat membesar di area fasilitas sebelum akhirnya berhasil dikendalikan oleh petugas.

Pusat Medis Darurat Erawan Bangkok melaporkan sedikitnya tujuh orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Empat korban dilaporkan mengalami luka serius, meski belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas maupun kondisi terkini mereka.

Pemerintah Distrik Bangna mengeluarkan peringatan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Melalui pernyataan di akun Facebook resminya, otoritas setempat meminta warga segera meninggalkan kawasan tersebut.

"Ledakan telah terjadi di depot minyak Bangchak. Demi keselamatan mereka sendiri, masyarakat yang berada di sekitar lokasi diminta segera mengevakuasi area tersebut," demikian pernyataan Kantor Distrik Bangna.

Penyebab ledakan hingga kini masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat juga belum mengumumkan secara terperinci bagian fasilitas yang pertama kali mengalami kebakaran.

Seluruh unit produksi kilang dihentikan Perusahaan energi Thailand, Bangchak Corporation, mengonfirmasi telah menghentikan seluruh unit produksi di kilang minyak Phra Khanong menyusul kebakaran tersebut.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui Facebook, perusahaan menyebut tim tanggap darurat langsung melakukan penanganan untuk mencegah api meluas.

"Perusahaan telah merespons untuk mengendalikan insiden, menghentikan seluruh unit produksi, dan berhasil membawa situasi ke dalam kendali," demikian pernyataan Bangchak Corporation.

Meski api dilaporkan berhasil dikendalikan, pemerintah Bangkok tetap mengimbau masyarakat menjauhi kawasan terdampak. Peringatan juga disebarkan melalui sistem notifikasi darurat ke telepon seluler warga.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat atau 08.00 GMT. Koresponden Al Jazeera, Tony Cheng, yang melaporkan dari Chiang Mai, mengatakan suara ledakan terdengar cukup jelas dari kawasan sekitar fasilitas.

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Menurut Cheng, lokasi kilang memang relatif dekat dengan pusat Kota Bangkok, tetapi berada di kawasan industri yang dikelilingi perkantoran, gudang, dan sejumlah fasilitas logistik.

Lokasinya juga tidak jauh dari pelabuhan utama Bangkok. Meski demikian, sejumlah jalur transportasi utama di sekitar kawasan tersebut masih dapat beroperasi setelah kebakaran berhasil dikendalikan.

Cheng menilai kepulan asap hitam yang sangat besar kemungkinan menjadi salah satu alasan otoritas mengeluarkan perintah evakuasi kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan industri tersebut pernah mengalami sejumlah kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir.

Kebakaran ini menjadi perhatian karena fasilitas Phra Khanong merupakan salah satu infrastruktur penting dalam rantai pasokan energi Thailand.

Mengutip informasi di situs resmi perusahaan, kilang tersebut merupakan kompleks pengolahan minyak modern dengan kapasitas produksi maksimum mencapai 120.000 barel per hari.

Menurut Cheng, fasilitas tersebut tidak hanya melayani kebutuhan energi Bangkok, tetapi juga memasok sebagian besar wilayah Thailand bagian tengah.

Sebagian besar minyak impor yang masuk ke kawasan tersebut juga diproses melalui fasilitas ini.

Karena itu, besarnya dampak kerusakan menjadi perhatian tersendiri. Meski belum ada laporan resmi mengenai total kerugian, Cheng memperkirakan dampaknya berpotensi cukup besar mengingat peran strategis fasilitas tersebut.

Namun, belum dapat dipastikan apakah penghentian seluruh unit produksi akan berdampak terhadap distribusi bahan bakar maupun pasokan energi di Thailand.

Atas kejadian tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan insiden tersebut.

Ia menyebut situasi secara umum tampaknya sudah terkendali. Anutin juga memberikan indikasi bahwa titik kebakaran kemungkinan tidak berada di area utama produksi kilang.

Meski demikian, dia tidak memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai lokasi awal kebakaran maupun penyebab ledakan.

Insiden ini bukan kali pertama fasilitas pengolahan minyak tersebut mengalami kebakaran. Pada Juli 2012, ledakan juga pernah terjadi di kilang yang saat itu masih dimiliki Bangchak Petroleum, sebelum perusahaan tersebut menjadi Bangchak Corporation.

Kebakaran pada 2012 sempat membesar, tetapi tidak dilaporkan menimbulkan korban luka.