JawaPos.com – Bocoran data dari badan statistik negara Rusia (Rosstat) mengungkapkan sebanyak 349 warga Rusia tewas di Mali sepanjang September 2023 hingga September 2026, ketika Moskow memberikan dukungan militer kepada junta yang berkuasa di negara Afrika tersebut.

Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (25/11), Data yang diperoleh kelompok peretas Cyber Partisans dan Silent Crow itu dianalisis The Guardian, dengan sebagian besar kematian dikaitkan dengan pertempuran melawan kelompok pemberontak.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya kerugian militer Rusia dalam upaya memperkuat pengaruhnya di Afrika, sekaligus menjadi salah satu catatan korban jiwa yang sebelumnya tidak dipublikasikan secara resmi oleh Moskow.

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Salah satu peristiwa paling mematikan terjadi pada 25 April 2026 ketika kelompok pemberontak menyerang sejumlah wilayah di Mali, termasuk Kidal, Bamako, dan Gao, yang memicu pertempuran dengan pasukan Rusia serta militer setempat.

Catatan Rosstat menunjukkan sebanyak 43 warga Rusia tewas pada hari tersebut, sementara pertempuran di dekat Tinzaouaten pada Juli 2024 tercatat menewaskan 70 warga Rusia, menjadikannya salah satu insiden dengan korban terbanyak sejak pengerahan pasukan Rusia di Afrika.

Rusia sebelumnya mengerahkan kelompok Wagner ke Mali pada akhir 2021 dan kemudian menyerahkan operasinya kepada Africa Corps pada Juni 2025, yang berada di bawah pengawasan intelijen militer Rusia.

Kehadiran pasukan Rusia di Mali bertujuan mendukung pemerintahan junta melalui operasi militer dan kerja sama keamanan, tetapi situasi konflik di negara tersebut masih terus memburuk.

Data yang bocor juga mencatat kematian warga Rusia di sejumlah negara Afrika lainnya, termasuk Republik Afrika Tengah, Libya, dan Niger, yang turut menjadi lokasi aktivitas militer Moskow.

Meski Rusia meningkatkan operasi militer dan penggunaan drone untuk memperkuat pengaruhnya di Mali.