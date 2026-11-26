JawaPos.com - Bernard Arnault memperkuat cengkeraman keluarganya atas kerajaan bisnis mewah LVMH dengan merombak struktur kepemilikan yang memungkinkan dirinya tetap memimpin perusahaan induk keluarga hingga usia 95 tahun. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan kendali keluarga Arnault atas lebih dari 70 merek mewah dunia, termasuk Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon, dan Tiffany.

Sebagaimana dilansir The Telegraph, Kamis (26/11/2026), ketentuan batas usia tersebut terungkap melalui dokumen rencana merger (projet de fusion) yang diajukan di Paris pekan ini. Dalam rancangan anggaran dasar perusahaan induk Agache, batas usia untuk posisi managing partner atau pengelola utama ditetapkan menjadi 95 tahun. Dengan demikian, Arnault yang kini berusia 77 tahun berpeluang mempertahankan kendali atas perusahaan induk tersebut hingga 2044.

Ketentuan itu perlu dibedakan dari jabatan ketua sekaligus CEO LVMH yang saat ini dipegang Arnault. Batas usia untuk kedua jabatan tersebut telah ditetapkan maksimal 85 tahun setelah memperoleh persetujuan pemegang saham pada April 2025. Menurut laporan AFP pada 25 November, ketentuan usia 95 tahun sebenarnya sudah tercantum dalam anggaran dasar Agache sebelumnya. Perhatian pasar kini tertuju pada bagaimana ketentuan itu dipertahankan dalam struktur perusahaan yang baru.

Restrukturisasi tersebut akan menggabungkan kendaraan investasi keluarga Arnault, Agache, dengan Christian Dior SE, perusahaan induk yang menjadi bagian penting dalam rantai pengendalian LVMH. Reuters melaporkan, merger yang disetujui dewan Christian Dior pada 20 November itu akan membentuk entitas baru dengan kepemilikan 49,76 persen saham LVMH dan 65,55 persen hak suara. Dengan demikian, pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan jauh melampaui porsi saham yang dimilikinya secara langsung melalui entitas tersebut.

Rencana itu dijadwalkan dimintakan persetujuan pemegang saham Christian Dior pada 30 Desember 2026. Penyederhanaan struktur kepemilikan tersebut dirancang untuk mengonsolidasikan kepentingan keluarga Arnault sekaligus memastikan kendali atas LVMH dapat dipertahankan lintas generasi. Skema ini penting karena hak suara menentukan pengaruh pemegang saham dalam keputusan strategis, termasuk penentuan arah perusahaan dan kepemimpinan.

Persoalan suksesi menjadi semakin relevan karena kelima anak Arnault bekerja di lingkungan grup tersebut. Namun, miliarder Prancis itu belum mengumumkan siapa yang akan menggantikannya. Dalam rapat umum pemegang saham LVMH di Paris pada 23 April 2026, seorang investor menanyakan bagaimana dia akan menghadapi ambisi kelima anaknya.

Arnault menjawab, "Tahun lalu, kalian memperbarui kepercayaan kepada saya dengan 99 persen suara untuk sepuluh tahun berikutnya. Jadi, jika kalian tidak keberatan, kita akan membicarakan hal ini lagi dalam tujuh hingga delapan tahun."

Dalam kesempatan yang sama, Arnault juga memperkenalkan kelima anaknya kepada pemegang saham dengan memberi mereka kesempatan berbicara secara bergantian. Dia kemudian melontarkan pertanyaan bernada gurauan, "Jadi, kalian sudah melihat anak-anak saya. Apakah mereka terlihat sangat ambisius?" Dia menambahkan, "Saya tidak tahu. Kalian yang menilainya." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penerus masih terbuka, meskipun anggota keluarga telah menempati berbagai posisi di dalam grup.

Arnault sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam memperluas kekaisaran bisnisnya. Lahir di Roubaix pada 1949, dia secara efektif mengendalikan LVMH sejak 1989 setelah mengakuisisi grup tekstil yang bangkrut dengan aset Christian Dior di dalamnya. Sejak itu, dia membangun konglomerasi melalui serangkaian akuisisi merek fesyen, perhiasan, minuman, dan perhotelan. Kekayaannya diperkirakan mencapai £100 miliar atau sekitar Rp2.407 triliun, dengan kurs Rp24.070 per pound sterling, menurut Bloomberg Billionaires Index.

Perpanjangan ruang kepemimpinan ini juga melanjutkan kebiasaan Arnault menaikkan batas usia jabatannya. Pada 2022, batas usia ketua dan CEO LVMH dinaikkan dari 75 menjadi 80 tahun. Tiga tahun kemudian, tepatnya April 2025, pemegang saham kembali menyetujui kenaikan menjadi 85 tahun.

Saat batas usia sebelumnya dinaikkan menjadi 80 tahun, Arnault pernah bergurau bahwa investor Amerika Serikat Warren Buffett mempertanyakan mengapa dia tidak menetapkan batas lebih tinggi. Buffett, yang kini berusia 96 tahun, baru mundur dari jabatan CEO Berkshire Hathaway pada 2025.

Di luar Arnault, sejumlah miliarder juga mempertahankan aktivitas bisnis hingga usia lanjut. Robert Kuok, pendiri Shangri-La Hotels, kini berusia 103 tahun, sedangkan investor George Soros berusia 96 tahun. Rupert Murdoch, yang mundur sebagai ketua Fox Corporation dan News Corp pada 2023, berusia 95 tahun saat meninggalkan jabatan tersebut.