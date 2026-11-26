JawaPos.com - Elon Musk dan SpaceX akan menyumbangkan saham perusahaan antariksa tersebut kepada anak-anak di Amerika Serikat (AS) melalui program Trump Accounts. SpaceX menjanjikan satu saham kelas A untuk setiap rekening yang berstatus aktif, sementara Musk akan memberikan jumlah saham yang sama secara pribadi. Dengan skema tersebut, setiap rekening aktif berpeluang menerima dua saham SpaceX dari kontribusi perusahaan dan CEO-nya.

Dilansir dari CNBC, Kamis (26/11/2026), SpaceX mengumumkan komitmen tersebut pada Rabu (25/11). Perusahaan menyebut pemberian saham sebagai bagian dari upaya membagikan manfaat perkembangan teknologi kepada generasi berikutnya.

"SpaceX sedang membangun infrastruktur masa depan dan berupaya mewujudkan kehidupan multiplanet. Kami percaya kepemilikan perusahaan yang menciptakan sistem tersebut perlu diperluas kepada generasi muda Amerika demi manfaat jangka panjang mereka," demikian pernyataan SpaceX.

Komitmen itu juga berkaitan dengan janji Musk pada Oktober melalui platform X. Saat itu, CEO SpaceX tersebut menyatakan akan memberikan satu saham perusahaan kepada setiap anak di Amerika pada tahun berikutnya. Kini, kontribusi perusahaan dan pemberian pribadi Musk mempertegas rencana tersebut melalui skema Trump Accounts. Meski demikian, pengumuman terbaru SpaceX secara khusus menetapkan penerima berdasarkan rekening yang berstatus aktif

Presiden sekaligus Chief Operating Officer (COO) SpaceX Gwynne Shotwell sebelumnya juga menyanggupi pemberian pribadi lebih dari 2 juta saham perusahaan. Menurut CNBC, pemegang rekening yang memenuhi persyaratan diperkirakan mulai menerima saham tersebut pada Desember 2026. Donasi Shotwell merupakan komitmen terpisah dari pemberian satu saham oleh SpaceX dan pencocokan jumlah saham oleh Musk.

Besarnya jangkauan program menjadi perhatian tersendiri. Gedung Putih mengumumkan pada Oktober bahwa hampir 70 juta Trump Accounts telah dibuat, termasuk lebih dari 60 juta melalui pendaftaran otomatis.

Namun, belum diketahui berapa rekening yang benar-benar berstatus aktif. Anak-anak yang terdaftar otomatis tetap dapat menerima kontribusi filantropi meskipun orang tua atau walinya belum mengklaim rekening tersebut.

Trump Accounts, yang juga dikenal sebagai rekening 530A, merupakan rekening investasi dengan fasilitas pajak bagi anak-anak AS berusia di bawah 18 tahun yang memiliki nomor Jaminan Sosial. Program ini diluncurkan pada 4 Juli 2026. Pemerintah menyediakan setoran awal satu kali sebesar USD 1.000 atau sekitar Rp18,35 juta dengan kurs Rp18.350 per dolar AS bagi anak yang lahir pada 2025 hingga 2028.

Selain setoran dana dari pemerintah, Trump Accounts dapat menerima kontribusi dari orang tua, wali, kakek-nenek, teman, dan anggota keluarga lainnya. Menurut laporan CNBC, sumbangan langsung dari keluarga dan teman telah melampaui USD 1 miliar atau sekitar Rp18,35 triliun, berdasarkan kurs Rp18.350 per dolar AS.

Dana tersebut berasal dari lebih dari 3 juta pemberi kontribusi. Sementara itu, total simpanan Trump Accounts telah melampaui miliar atau sekitar Rp165,15 triliun, termasuk setoran pemerintah dan sumbangan filantropi.

Perluasan kontribusi saham dimungkinkan melalui aturan sementara Departemen Keuangan AS yang diterbitkan pada akhir September. Kebijakan tersebut memungkinkan rekening menerima saham perusahaan. Bagi pemberi, cara ini dapat menghindarkan kewajiban pajak keuntungan modal yang biasanya muncul ketika saham bernilai tinggi dijual.

Namun, keluarga penerima tidak dapat menolak saham yang diberikan dan umumnya baru boleh menjualnya setelah lima tahun atau pada akhir tahun ketika penerima berusia 17 tahun, bergantung pada batas waktu yang tercapai lebih dahulu. Ketentuan ini membuat pertumbuhan sebagian kekayaan anak bergantung pada kinerja saham perusahaan yang menyumbangkannya.

SpaceX bukan satu-satunya perusahaan yang mendukung program tersebut. Dell, Goldman Sachs, Bank of America, Charles Schwab, dan BlackRock juga telah menjanjikan kontribusi. Di sisi lain, saham SpaceX menghadapi tekanan harga ketika perusahaan merundingkan kemungkinan merger dengan Tesla.