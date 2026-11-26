JawaPos.com - Persaingan Meta Platforms dan Amazon dalam mengembangkan perdagangan berbasis akal imitasi (AI) memasuki fase baru. Kedua perusahaan tengah merundingkan pembukaan kembali akses agen belanja Muse milik Meta ke toko daring Amazon setelah diblokir sejak September lalu. Pembicaraan ini berpusat pada akses pencarian produk dan penempatan iklan, dua aspek yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan Amazon sekaligus menentukan bagaimana konsumen menemukan dan membeli barang melalui agen digital.

Dilansir dari Fortune, Kamis (26/11/2026), kedua perusahaan telah beberapa kali menggelar pembicaraan. Dua persoalan utama yang dinegosiasikan adalah mekanisme penyajian hasil pencarian produk dan pengelolaan iklan. Belum ada kepastian mengenai tercapainya kesepakatan maupun waktunya. Amazon juga mempertimbangkan ambisi pengembangan AI belanjanya sendiri dan mekanisme integrasi Muse. Kesepakatan diperkirakan membutuhkan persetujuan CEO kedua perusahaan. Meta dan Amazon menolak berkomentar.

Bagi Amazon, kehadiran Muse mengancam model bisnis yang selama ini menopang platformnya. Agen AI memungkinkan konsumen mencari produk tanpa harus menjelajahi situs Amazon secara langsung sehingga berpotensi melewati iklan berbayar. Perusahaan juga mengkhawatirkan kualitas hasil pencarian produk yang ditampilkan Muse serta berkurangnya hubungan langsung dengan konsumen. Bisnis periklanan Amazon telah mencapai ,6 miliar atau sekitar Rp1.258,81 triliun, setara hampir 10 persen pendapatan tahunannya, dengan kurs Rp18.350 per dolar AS.

Kekhawatiran tersebut muncul menjelang Black Friday dan Cyber Monday, dua periode belanja terpenting Amazon. Survei National Retail Federation pada November menunjukkan sekitar separuh konsumen yang berbelanja untuk liburan berencana menggunakan AI. Morgan Stanley dalam laporan 2025 memperkirakan transaksi e-commerce berbasis agen AI di Amerika Serikat mencapai USD 190 miliar hingga USD 385 miliar atau sekitar Rp3.486,5 triliun hingga Rp7.064,75 triliun pada 2030. Angka itu setara 10–20 persen pasar e-commerce AS.

Sementara itu, Meta berupaya memperluas penggunaan Muse sejak meluncurkannya di Amerika Serikat pada September. Agen AI personal ini dapat diberi nama dan instruksi untuk menjalankan berbagai tugas secara mandiri, mulai dari memeriksa surat elektronik, mengelola kalender, hingga memesan reservasi. Hingga Oktober, lebih dari 10 juta orang di AS dan Kanada telah mengaktifkannya, menjadikannya produk AI konsumen paling sukses Meta sejauh ini. CEO Mark Zuckerberg menyebut belanja sebagai penggunaan utama Muse.

Dalam panggilan bersama analis bulan lalu, Zuckerberg menjelaskan ambisinya membangun ekosistem agen AI berskala besar. "Kami meyakini bahwa miliaran Muse dalam sebuah jaringan berskala besar dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha menyelesaikan lebih banyak pekerjaan melalui kolaborasi. Kami ingin membangun jaringan Muse berskala besar secepat mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, CEO Amazon Andy Jassy berusaha meredam kekhawatiran investor. Pada Oktober, dia menilai pengalaman berbelanja melalui agen eksternal masih belum memuaskan.

"Pengalamannya masih belum cukup baik dan belum lebih praktis dibandingkan berbelanja langsung melalui toko Amazon," kata Jassy. Namun, dalam konferensi Semafor bulan ini, Jassy menyatakan, "Amazon tidak menutup kemungkinan membuka akses bagi agen eksternal, tetapi harus ada pertukaran nilai yang adil."

Amazon juga memiliki pesaing di ranah agen AI. OpenAI meluncurkan Dots pada September, sementara perusahaan rintisan Instinct mengembangkan asisten personal. Amazon sendiri menawarkan Alexa for Shopping yang menurut Jassy telah digunakan lebih dari 400 juta pelanggan dalam setahun terakhir.

Sementara itu, Meta melihat Muse sebagai peluang untuk membangun sumber pendapatan baru. Zuckerberg mengatakan perusahaan ingin menyediakan layanan gratis dengan kapasitas penggunaan besar, kemudian mengambil "biaya kecil dari transaksi."

Meta telah menggandeng Shopify, Walmart, dan Best Buy sebagai mitra perdagangan, termasuk sejumlah pesaing Amazon. Dengan demikian, Muse berpotensi menjadi saluran penjualan baru bagi peritel sekaligus sumber komisi bagi Meta.

Kedua perusahaan juga sebelumnya pernah bekerja sama. Pada 2023, Facebook dan Instagram memungkinkan pengguna membeli produk Amazon tanpa meninggalkan aplikasi. Meta memperoleh pendapatan iklan, sedangkan Amazon meraup hasil penjualan. Kerja sama itu berlangsung ketika TikTok memperluas e-commerce di AS.