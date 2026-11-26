JawaPos.com - Indonesia masuk dalam daftar empat negara Asia Tenggara yang terkena penundaan pengiriman server berisi chip Nvidia. Kebijakan tersebut juga menyasar Malaysia, Singapura, dan Thailand menyusul pemberlakuan aturan baru pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memperketat ekspor chip kecerdasan buatan (AI) canggih ke sejumlah negara di kawasan tersebut.

Mengutip laporan Financial Times (FT), Kamis (26/11), Nvidia telah meminta sejumlah mitra manufakturnya menghentikan pengiriman server yang menggunakan chip perusahaan tersebut ke empat negara itu.

Dampaknya, sejumlah pembeli di Indonesia dan negara lain yang masuk daftar penundaan dilaporkan menerima pemberitahuan bahwa pesanan server mereka belum dapat dikirim. Kondisi ini berpotensi memengaruhi perusahaan yang mengandalkan infrastruktur komputasi berperforma tinggi untuk mengembangkan layanan AI dan pusat data.

Aturan Ekspor AS Jadi Pemicu Penundaan Chip Nvidia

Dilansir via The Edge Malaysia, penundaan pengiriman tersebut berkaitan dengan aturan pembatasan ekspor baru yang diberlakukan pemerintah AS pekan lalu. Aturan itu mewajibkan perusahaan memperoleh lisensi ekspor sebelum mengirimkan chip canggih ke sejumlah negara Asia Tenggara.

Washington mengambil langkah tersebut untuk menutup jalur distribusi yang diduga dimanfaatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok guna mendapatkan chip AI canggih.

Selama ini, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang berkembang sebagai pusat industri teknologi dan pusat data. Namun, meningkatnya kekhawatiran AS terhadap kemungkinan pengalihan chip ke Tiongkok membuat aktivitas distribusi perangkat komputasi berteknologi tinggi ikut berada dalam pengawasan.

Dalam laporan FT, mitra manufaktur Nvidia seperti Dell dan Supermicro disebut telah memberi tahu pembeli di empat negara tersebut bahwa Nvidia tidak mengizinkan pesanan mereka dikirimkan untuk sementara waktu.

Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari rantai pasok yang mengemas dan mengintegrasikan chip Nvidia ke dalam server sebelum dipasarkan kepada pelanggan.

Belum Jelas Berapa Lama Pengiriman Akan Dihentikan

Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum diketahui berapa lama penundaan pengiriman server berisi chip Nvidia akan berlangsung.

FT mengutip tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut. Mereka menyebut penghentian pengiriman kemungkinan berkaitan dengan proses penyesuaian terhadap persyaratan kepatuhan dalam aturan ekspor terbaru AS.

Dengan demikian, penundaan ini belum tentu menjadi penghentian permanen. Nvidia dan para mitra manufakturnya masih harus memastikan proses distribusi memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah AS.

Nvidia, Dell, dan Supermicro belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang diajukan di luar jam kerja reguler.

Kasus Megaspeed Ikut Menjadi Perhatian AS

Pengetatan pengawasan terhadap distribusi chip AI juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah AS terhadap Megaspeed, perusahaan penyedia layanan komputasi awan yang berbasis di Singapura.

Megaspeed merupakan salah satu mitra Nvidia yang menyewakan kapasitas komputasi melalui pusat datanya. Perusahaan tersebut belakangan berada dalam pengawasan terkait dugaan pengalihan chip AI canggih secara ilegal ke Tiongkok.

Persoalan ini memperkuat kekhawatiran Washington bahwa chip yang secara resmi dikirimkan ke negara-negara Asia Tenggara berpotensi dialihkan kepada pihak lain yang tidak memenuhi persyaratan ekspor AS.

Di sisi lain, laporan FT juga menyinggung perkembangan internal Nvidia. CEO Jensen Huang sempat mengundurkan diri setelah muncul laporan mengenai dugaan hubungan asmara dengan seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata Tiongkok dan pernah bekerja di Megaspeed.

Namun, dewan direksi Nvidia kemudian mengembalikan Huang ke posisi CEO pada 23 November.

Situasi tersebut menambah perhatian terhadap hubungan antara Nvidia, mitra pusat data, dan pengawasan distribusi chip AI di kawasan Asia Tenggara.

Bagi Indonesia, penundaan ini menjadi perkembangan penting di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi untuk pengembangan kecerdasan buatan.

Jika berlangsung lama, pembatasan pengiriman dapat memengaruhi rencana pengadaan server bagi perusahaan teknologi dan penyedia pusat data yang membutuhkan chip berperforma tinggi.