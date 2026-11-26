JawaPos.com - Sebanyak 1,76 juta warga Palestina yang mengungsi di Jalur Gaza terancam menghadapi bencana kemanusiaan baru akibat badai dahsyat yang diprakirakan melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Hujan lebat dan angin kencang dikhawatirkan mengakibatkan banjir dan merendam tenda-tenda pengungsian, sementara turunnya suhu udara meningkatkan risiko hipotermia, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang sakit.

Peringatan tersebut disampaikan Kantor Media Pemerintah Gaza. Direktur kantor media tersebut, Ismail al-Thawabta, mengatakan badai yang akan datang berpotensi mengancam keselamatan jutaan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat perang.

Dalam unggahannya di platform media sosial X, al-Thawabta memperingatkan bahwa bencana kemanusiaan baru sudah di depan mata.

Dia juga mengecam komunitas internasional yang dinilai hanya menyaksikan penderitaan warga Gaza tanpa memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai.

Ancaman semakin besar karena sebagian besar pengungsi saat ini tinggal di tenda-tenda darurat yang tidak dirancang untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Anak-anak Terancam Meninggal akibat Kedinginan Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza Mahmoud Basal mengatakan hujan deras berpotensi membanjiri tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung ribuan keluarga.

Selain genangan air, angin kencang juga dapat merusak tenda yang kondisinya sudah rapuh. Situasi semakin mengkhawatirkan karena sebagian warga lainnya terpaksa berlindung di bangunan yang berisiko roboh akibat kerusakan selama perang.

Basal memperingatkan bahwa ribuan anak-anak berisiko meninggal akibat paparan suhu dingin.

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Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan fasilitas penghangat dan tidak tersedianya sarana memadai untuk melindungi keluarga dari cuaca buruk.

Dia mendesak agar bantuan segera disalurkan, terutama kepada kelompok paling rentan, seperti anak-anak, orang sakit, dan lanjut usia.

Badai Sebelumnya Rendam 70 Ribu Tenda Pengungsi Ancaman badai terbaru bukan tanpa alasan. Pada 6 November lalu, badai yang melanda Gaza dilaporkan telah membanjiri sekitar 70.000 tenda pengungsian, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.

Banyak keluarga kehilangan perlindungan dari hujan setelah tempat tinggal sementara mereka terendam air.

Kondisi tersebut memperlihatkan betapa rentannya kehidupan para pengungsi ketika cuaca ekstrem melanda.

Situasi semakin sulit karena serangan Israel di Gaza telah menghancurkan banyak rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting.

Akibatnya, jutaan warga belum dapat kembali ke tempat tinggal mereka dan masih bergantung pada tenda-tenda darurat.

Sebagian tenda yang digunakan bahkan sudah dalam kondisi usang sehingga tidak mampu memberikan perlindungan memadai dari hujan maupun suhu dingin.

Dengan badai baru yang diperkirakan segera tiba, ancaman terhadap keselamatan warga Gaza semakin besar.