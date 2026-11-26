JawaPos.com - Kembalinya Jensen Huang sebagai CEO dan Presiden Nvidia disambut positif Israel. Negara tersebut memiliki kepentingan besar terhadap perusahaan chip asal Amerika Serikat (AS) itu, yang menjadi salah satu penggerak utama sektor teknologi dan kecerdasan buatan (AI) di Israel.

Perdana Menteri sementara Israel Benjamin Netanyahu menyambut keputusan Huang kembali memimpin Nvidia setelah sempat meninggalkan jabatannya. Netanyahu menilai keberlanjutan kepemimpinan Huang penting bagi kerja sama Nvidia dengan sektor teknologi Israel.

"Kemitraan Nvidia dengan sektor teknologi Israel telah menciptakan nilai yang sangat besar bagi perusahaan dan ekonomi inovasi Israel," tulis Netanyahu melalui platform X.

"Keberlanjutan kepemimpinan Nvidia merupakan kabar baik bagi kemitraan tersebut dan industri AI global," tambahnya.

Huang kembali menjabat CEO dan Presiden Nvidia pada Senin (23/11), setelah sebelumnya mengundurkan diri pada 12 November. Pergantian kepemimpinan tersebut sempat memicu kekhawatiran investor, termasuk di Israel, mengingat besarnya operasi perusahaan di negara tersebut.

Israel menjadi lokasi pusat penelitian dan pengembangan Nvidia terbesar di luar Amerika Serikat. Perusahaan itu memiliki sekitar 6.000 karyawan di tujuh pusat riset yang tersebar di Yokne'am, Tel Aviv, Jerusalem, Ra'anana, dan Beersheba.

Nvidia juga berencana membangun kampus riset dan pengembangan besar di Kiryat Tivon, dekat Haifa, yang diproyeksikan mampu menampung hingga 10.000 pekerja.

Kontribusi Nvidia terhadap Ekonomi Israel Besarnya operasi Nvidia di Israel turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara tersebut.

Bank Sentral Israel memperkirakan aktivitas Nvidia akan menyumbang 2,2 poin persentase terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Israel pada 2026, sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,6 persen.

Tanpa kontribusi Nvidia, pertumbuhan ekonomi Israel diperkirakan hanya mencapai 3,4 persen.

Perusahaan tersebut juga membayar sekitar USD 1,29 miliar pajak kepada Israel pada tahun fiskal yang berakhir Januari lalu. Nvidia diperkirakan menyumbang hampir 3 persen dari total penerimaan pajak negara Israel pada 2026.

Presiden Israel Isaac Herzog turut menyampaikan ucapan selamat kepada Huang atas kembalinya dia ke perusahaan. Herzog mengapresiasi dukungan Huang terhadap Israel dan komitmennya memperkuat hubungan Nvidia dengan negara tersebut.

Sebelumnya, pengunduran diri Huang sempat memicu kekhawatiran di pasar saham Tel Aviv. Namun, indeks saham utama Israel mampu kembali menguat setelah gejolak awal.

Israel Punya Peran Penting dalam Pengembangan Teknologi Nvidia Hubungan Nvidia dengan Israel semakin erat setelah perusahaan tersebut mengakuisisi Mellanox Technologies pada April 2020 dengan nilai hampir USD 7 miliar.

Mellanox merupakan perusahaan teknologi asal Israel yang mengembangkan produk jaringan komputer berkecepatan tinggi. Teknologi tersebut menjadi komponen penting dalam infrastruktur pusat data AI karena memungkinkan sejumlah prosesor GPU bekerja bersama dan bertukar data dengan cepat.

Bisnis jaringan Nvidia yang dibangun melalui Mellanox menghasilkan pendapatan lebih dari USD 21 miliar pada kuartal III 2026, atau sekitar 18 persen dari total pendapatan perusahaan pada periode tersebut.

Jensen Huang sebelumnya juga mengungkapkan besarnya kontribusi tim Israel dalam pengembangan teknologi Nvidia.

Dalam acara Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas pada Januari lalu, Huang menyebut empat dari enam chip penting Nvidia berasal dari Israel.

"BlueField-4 DPU dan tiga komponen jaringan, yakni ConnectX-9 SuperNIC, NVLink 6 Switch, serta Spectrum-6 Ethernet Switch, semuanya berasal dari Israel. Jadi, empat dari enam chip berasal dari Israel," kata Huang.

Dia memuji kontribusi para pekerja Nvidia di Israel dan berharap semakin banyak teknologi perusahaan dikembangkan di negara tersebut.

"Ini luar biasa. Mungkin pada kesempatan berikutnya, enam dari enam chip berasal dari Israel," ujarnya.

Teknologi Nvidia Juga Disorot dalam Perang Gaza Di tengah besarnya kepentingan ekonomi Israel terhadap Nvidia, penggunaan teknologi perusahaan tersebut oleh militer Israel juga menjadi sorotan.

Laporan American Friends Service Committee (AFSC), organisasi kemanusiaan yang pernah menerima Nobel Perdamaian, menyebut militer Israel menggunakan sejumlah produk Nvidia, termasuk perangkat yang dirancang untuk aplikasi kecerdasan buatan.

Laporan tersebut mengidentifikasi pembelian produk Nvidia oleh Kementerian Pertahanan Israel, termasuk perangkat Jetson dan DGX.

AFSC menilai data pembelian yang tersedia secara publik kemungkinan hanya mencakup sebagian dari penggunaan teknologi Nvidia oleh militer Israel karena tidak seluruh kontrak militer dapat diakses.

Organisasi tersebut juga menyoroti penggunaan sistem AI oleh militer Israel dalam operasi di Gaza. Teknologi AI digunakan dalam sejumlah sistem yang berkaitan dengan pelacakan dan penentuan target.

Selain itu, prosesor Nvidia Jetson TX2 dilaporkan terintegrasi dalam drone Lanius buatan Elbit Systems yang digunakan Israel di Gaza.

Laporan tersebut menilai penggunaan teknologi AI dalam operasi militer Israel berpotensi menimbulkan persoalan terkait tanggung jawab perusahaan teknologi terhadap penggunaan produk mereka.