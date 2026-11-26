JawaPos.com - Kecelakaan pesawat kecil di lepas pantai Mississippi, Amerika Serikat (AS), menewaskan enam orang dari dua keluarga, termasuk tiga anak. Seluruh korban ditemukan setelah tim penyelamat melakukan pencarian di perairan Teluk Meksiko.

Pesawat tersebut membawa dua keluarga yang sedang dalam perjalanan pulang ke Fort Myers, Florida, setelah berlibur dan memancing di Louisiana. Pesawat jatuh pada Selasa (24/11), sementara proses pencarian korban berakhir pada Rabu (25/11).

Pilot pesawat, Brent Stokes, 50, merupakan pemilik perusahaan kontraktor kelautan di Fort Myers. Dia turut menjadi korban bersama putranya, Hunter Stokes, 16.

Empat korban lainnya merupakan keluarga dari pihak Stokes, yakni saudara perempuannya, Arlyn Knox, 43, suaminya Michael Knox, 43, serta dua putra mereka, Charles Holden Knox, 12, dan Truett Knox, 10.

Keenam korban ditemukan penyelam di dalam badan pesawat yang jatuh di perairan antara Pascagoula dan Horn Island, Mississippi.

Juru bicara Penjaga Pantai AS Juan Ros mengatakan, tim pencarian awalnya menemukan sejumlah pelampung, rakit penyelamat, serta bagian kabin pesawat yang mengapung di perairan.

Pencarian melibatkan sejumlah lembaga dan berlangsung selama beberapa jam sebelum seluruh korban ditemukan.

Keluarga korban mengonfirmasi kematian mereka dalam pernyataan yang disampaikan kepada Associated Press (AP).

"Mereka meninggal saat melakukan hal yang mereka sukai, merayakan dimulainya musim liburan yang indah dengan perjalanan memancing bersama, sebelum pulang untuk berkumpul dengan keluarga lainnya," demikian pernyataan keluarga.

Cuaca Buruk Diduga Jadi Faktor Otoritas penerbangan AS masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Pesawat diketahui mengalami kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara di wilayah Mobile, Alabama.

Sebelum komunikasi terputus, pengendali lalu lintas udara di Gulfport-Biloxi International Airport sempat memperingatkan pilot mengenai hujan dan kondisi cuaca buruk di sekitar jalur penerbangan.

Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat sempat berada di ketinggian sekitar 9.000 kaki sebelum mengalami penurunan ketinggian secara cepat.

Steven Arroyo, mantan kapten maskapai yang memiliki pengalaman penerbangan selama 50 tahun, mengatakan kepada AP bahwa kondisi pesawat sebelum jatuh terlihat tidak biasa.

"Sangat, sangat tidak biasa. Saya rasa aman untuk mengatakan bahwa pesawat ini mengalami masalah serius," ujarnya.

Sementara itu, Todd Curtis, pakar keselamatan penerbangan sekaligus mantan insinyur Boeing, mengatakan rekaman komunikasi yang tersedia tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan sebelum kecelakaan.

Namun, dia mengingatkan bahwa hujan dalam suhu di bawah titik beku berpotensi menyebabkan pembentukan es pada pesawat. Kondisi tersebut dapat mengganggu pembacaan instrumen penerbangan maupun mengurangi daya angkat.

Belum diketahui apakah pesawat tersebut dilengkapi sistem pencegah pembentukan es.