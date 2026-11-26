JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menuding Amerika Serikat (AS) memperluas ancaman nuklir ke Asia Timur Laut melalui kerja sama pertahanan Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS). Dia menilai langkah Washington mendorong negara-negara sekutunya memiliki kapal selam bertenaga nuklir menjadi preseden berbahaya yang mengancam keamanan kawasan.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (26/11), tudingan tersebut disampaikan Kim saat menginspeksi fasilitas produksi material nuklir dan penelitian senjata di Korea Utara pada Rabu (25/11). Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti upaya AS membangun aliansi militer nuklir dengan negara-negara sekutunya di berbagai kawasan, termasuk Asia Pasifik.

Menurut Kim, AS telah mendorong negara-negara yang bersekutu dengannya di sekitar Korea Utara untuk mengembangkan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir. Dia menyebut langkah tersebut sebagai preseden berbahaya penyebaran kemampuan nuklir ke Asia Timur Laut melalui AUKUS.

AUKUS merupakan kemitraan pertahanan yang melibatkan Australia, Inggris, dan AS. Salah satu fokus kerja samanya adalah membantu Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Kim juga menuding Washington berupaya memperluas kerja sama penggunaan dan pembagian senjata nuklir dengan negara-negara sekutunya.

Dia menilai perkembangan tersebut telah memperburuk situasi keamanan di Semenanjung Korea. Kim bahkan menyebut sistem internasional untuk mencegah proliferasi nuklir pada praktiknya telah runtuh akibat meningkatnya transfer teknologi nuklir dan akses terhadap senjata nuklir di antara negara-negara yang tergabung dalam aliansi.

Menurut Kim, kondisi tersebut menuntut Korea Utara memiliki pendekatan pertahanan baru serta terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan militernya.

Dia juga menegaskan bahwa kepemilikan senjata nuklir merupakan pilihan yang tidak akan diubah oleh tekanan negara lain. Kim menyebut penguatan kemampuan nuklir sebagai langkah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah persaingan pengaruh dan pengembangan kekuatan militer antara Washington dan Beijing di kawasan Asia Pasifik. Korea Utara selama ini menolak tuntutan AS, Jepang, dan Korea Selatan agar menghentikan program nuklirnya.