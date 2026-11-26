JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menginspeksi fasilitas produksi material nuklir dan penelitian senjata untuk memperkuat persenjataan nuklir negaranya. Pyongyang menargetkan peningkatan kemampuan nuklir dari sisi kualitas maupun kuantitas, termasuk melalui perluasan kapasitas produksi dan pembaruan teknologi hulu ledak.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (26/11), Kim melakukan kunjungan pada Rabu (25/11) ke sejumlah fasilitas, termasuk basis produksi material nuklir tingkat senjata, pabrik peralatan bertenaga nuklir, dan lembaga penelitian senjata nuklir. Dalam kunjungan tersebut, dia meninjau perkembangan produksi sepanjang 2026 untuk menjalankan rencana strategis nuklir Partai Buruh Korea.

Kim terlebih dahulu memeriksa sebuah pabrik produksi material penting yang baru dibangun. Fasilitas tersebut dilaporkan tengah meningkatkan efisiensi produksi setelah sejumlah peralatannya ditingkatkan secara teknis. Dia juga melihat pembangunan infrastruktur di pabrik lain yang sedang menjalani proyek perluasan. Kim mengapresiasi para ilmuwan, teknisi, dan pejabat yang terlibat dalam pengembangan fasilitas tersebut.

Menurut Kim, peningkatan kapasitas produksi material nuklir secara sistematis menjadi kebutuhan jangka panjang untuk memperkuat kekuatan nuklir negara. Dia juga menilai pengembangan teknologi fasilitas produksi tersebut menunjukkan kemajuan positif.

Selain fasilitas produksi, Kim memeriksa kinerja peralatan dan perangkat bertenaga nuklir yang baru diproduksi. Menurutnya, pengembangan peralatan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas daya tangkal nuklir dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peperangan nyata.

Dalam kunjungan ke lembaga penelitian senjata nuklir, Kim menerima laporan mengenai kegiatan produksi dan pengembangan sepanjang 2026. Dia juga mempelajari misi serta spesifikasi teknis sejumlah hulu ledak yang telah diperbarui.

Kim menyebut capaian produksi tahun ini sebagai hasil kerja para ilmuwan nuklir Korea Utara. Dia meminta sektor manufaktur senjata nuklir memberi perhatian pada pengembangan senjata nuklir taktis dengan beragam fungsi untuk berbagai medan operasi.

Menurutnya, pengembangan tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena nilai strategis senjata nuklir taktis dalam peperangan modern serta situasi keamanan di sekitar perbatasan Korea Utara.

KCNA melaporkan Kim juga menegaskan bahwa penguatan persenjataan nuklir merupakan bagian dari kebijakan pertahanan negaranya. Dia menyebut peningkatan kemampuan nuklir secara kualitas dan kuantitas sebagai langkah yang tidak dapat dihindari di tengah perubahan situasi geopolitik dan ancaman keamanan.