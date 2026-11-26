JawaPos.com - Kecelakaan truk pengangkut produk minyak bumi di jalan lingkar utama Kairo, Mesir, menewaskan sedikitnya 30 orang dan menyebabkan 25 lainnya luka-luka pada Rabu (25/11) waktu setempat. Truk tersebut dilaporkan terbalik sebelum terbakar hebat hingga memicu ledakan dan menghanguskan puluhan kendaraan di sekitarnya.

Kementerian Kesehatan Mesir menyatakan, kebakaran terjadi di atas sebuah terowongan di kawasan Warraq, Distrik Imbaba, Giza. Lokasi tersebut berada di jalur lingkar yang menghubungkan sejumlah jalan raya utama di wilayah Greater Cairo, termasuk Kairo, Giza, dan Qalyubia.

Menurut laporan media lokal, truk pengangkut bahan bakar itu sempat oleng dan menabrak pembatas jalan bagian tengah sebelum akhirnya terguling. Benturan tersebut diduga memicu ledakan yang kemudian menyebabkan kebakaran besar.

Api dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Namun, besarnya kobaran api membuat sejumlah kendaraan yang melintas di sekitar lokasi ikut terbakar.

Puluhan Kendaraan Ikut Terbakar

Dampak kecelakaan tersebut tidak hanya menimpa kendaraan pengangkut produk minyak bumi. Kantor Kejaksaan Umum Mesir menyebut sedikitnya 27 kendaraan turut terbakar dalam insiden tersebut.

Pihak kejaksaan telah memulai penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Petugas juga diperintahkan mengumpulkan sampel DNA dari jenazah para korban guna membantu proses identifikasi.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Mesir mengerahkan 39 ambulans ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Sebanyak 25 orang yang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Mesir menyatakan terus memantau kondisi para korban serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.

"Kementerian Kesehatan dan Kependudukan terus memantau situasi secara ketat dan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait untuk memastikan perawatan medis yang diperlukan diberikan kepada para korban luka," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Sementara itu, mengutip Al Jazeera, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara resmi kepresidenan.

Presiden el-Sisi menyampaikan "belasungkawa dan simpati yang tulus kepada keluarga para korban" serta berharap para korban luka segera pulih.

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Pemerintah Mesir memastikan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka akan ditanggung negara.