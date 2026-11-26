Dilansir dari Kyodo, Kamis (26/11), pohon tersebut berada di kompleks perbelanjaan Queen's Square Yokohama. Jumlah boneka yang dipasang menjadikannya pohon Natal dengan koleksi boneka plush terbanyak yang pernah tercatat dalam Guinness World Records.

Boneka-boneka tersebut berasal dari seri Chibigurumi produksi Bandai Spirits Co. Masing-masing berukuran sekitar 11 sentimeter, dengan kepala berukuran besar serta tangan dan kaki mungil.

Produsen mainan yang berbasis di Tokyo itu pertama kali memperkenalkan seri Chibigurumi pada 2021. Boneka-boneka berukuran kecil tersebut kemudian digunakan untuk menghiasi pohon Natal di Yokohama.

"Kami memutuskan untuk mencoba memecahkan rekor agar masyarakat bisa melihat langsung betapa banyak desain berbeda yang telah kami ciptakan selama bertahun-tahun," kata seorang pejabat Bandai Spirits.