Pohon Natal di Jepang Pecahkan Rekor Guinness, Dihiasi 1.038 Boneka Karakter Anime dan Manga
Pohon Natal di Queen's Square Yokohama yang mencatatkan rekor Guinness World Records untuk jumlah boneka plush terbanyak, Rabu 25 November 2026. Aktris Miyu Honda (paling kiri) dan duo komedian Gerrardon (paling kanan) turut berpose di samping pohon tersebut. (Kyodo)
JawaPos.com - Sebuah pohon Natal di pusat perbelanjaan Yokohama, Jepang, mencetak rekor dunia Guinness pada Rabu (25/11). Pohon setinggi sekitar empat meter itu dihiasi 1.038 boneka plush, termasuk berbagai karakter dari anime dan manga.
Dilansir dari Kyodo, Kamis (26/11), pohon tersebut berada di kompleks perbelanjaan Queen's Square Yokohama. Jumlah boneka yang dipasang menjadikannya pohon Natal dengan koleksi boneka plush terbanyak yang pernah tercatat dalam Guinness World Records.
Boneka-boneka tersebut berasal dari seri Chibigurumi produksi Bandai Spirits Co. Masing-masing berukuran sekitar 11 sentimeter, dengan kepala berukuran besar serta tangan dan kaki mungil.
Produsen mainan yang berbasis di Tokyo itu pertama kali memperkenalkan seri Chibigurumi pada 2021. Boneka-boneka berukuran kecil tersebut kemudian digunakan untuk menghiasi pohon Natal di Yokohama.
"Kami memutuskan untuk mencoba memecahkan rekor agar masyarakat bisa melihat langsung betapa banyak desain berbeda yang telah kami ciptakan selama bertahun-tahun," kata seorang pejabat Bandai Spirits.
Pohon Natal tersebut rencananya akan tetap dipajang hingga 3 Desember.
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