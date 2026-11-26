JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan negaranya akan terus mengembangkan program nuklir untuk menangkal ancaman dari negara-negara yang dianggap bermusuhan. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya mengunjungi fasilitas produksi material nuklir dan penelitian senjata.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (26/11), Kim melakukan inspeksi pada Rabu (25/11). Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan bahwa Kim juga menegaskan negaranya tidak akan mencari pengakuan maupun persetujuan pihak lain atas sikap tersebut.

KCNA merilis sejumlah foto yang memperlihatkan Kim memeriksa berbagai jenis hulu ledak nuklir.

"Kemampuan nuklir kami kini telah menjadi kenyataan," lapor KCNA.

Selanjutnya, laporan tersebut menyebut kepemilikan senjata nuklir merupakan pilihan yang tidak dapat diubah dan akan dipertahankan selamanya selama masih ada kekuatan yang menggunakan senjata nuklir sebagai alat untuk merebut dominasi.

"Selama masih ada negara yang menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan dominasinya, Korea Utara akan terus mempertahankan senjata nuklirnya. Ini merupakan keputusan final yang tidak akan pernah berubah," kata Kim.

Kim juga menekankan pentingnya pemanfaatan senjata nuklir taktis di berbagai bidang. Menurut laporan KCNA, Kim menuding Amerika Serikat (AS) memperkenalkan preseden berbahaya penyebaran senjata nuklir ke Asia Timur Laut melalui AUKUS.

Dia juga menuduh Washington berupaya berbagi dan menggunakan senjata nuklir bersama negara-negara sekutunya. AUKUS merupakan kerja sama pertahanan yang melibatkan Australia, Inggris, dan AS.

Pernyataan Kim muncul setelah upaya terbaru Presiden AS Donald Trump untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara tersebut gagal. The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan bahwa Kim mengajukan sejumlah persyaratan yang dinilai tidak dapat diterima oleh Washington. Namun, laporan itu tidak merinci persyaratan yang dimaksud.