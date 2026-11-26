JawaPos.com - Drama penyanderaan di sebuah supermarket di Cartagena, Kolombia, akhirnya berakhir setelah berlangsung selama 17 jam. Pasukan keamanan berhasil membebaskan seluruh sandera dalam operasi penyelamatan yang melibatkan polisi dan militer. Satu orang penyandera dilaporkan tewas ditembak dalam operasi tersebut.

Operasi penyelamatan berlangsung setelah aparat mengepung supermarket sejak Rabu (25/11) pagi waktu setempat. Sejumlah ledakan terdengar di sekitar lokasi ketika pasukan keamanan melancarkan upaya pembebasan para sandera.

Sekitar 30 orang awalnya disandera oleh sekelompok pria bersenjata. Sebelum operasi penyelamatan dilakukan, 10 orang di antaranya telah dibebaskan secara bertahap, termasuk sejumlah perempuan lanjut usia.

Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menyebut operasi tersebut berhasil menyelamatkan seluruh sandera. Dia mengatakan, pembebasan dilakukan melalui operasi gabungan kepolisian nasional dan angkatan bersenjata.

"Kami telah memberi mereka kesempatan untuk menyerah dan membebaskan para sandera. Mereka menolak kesempatan tersebut dan kami bertindak tegas," kata De la Espriella.

Presiden bahkan datang langsung ke lokasi ketika operasi berlangsung. Dia terlihat mengenakan pakaian tempur, membawa senjata di pinggang, serta menggenggam perangkat komunikasi. De la Espriella menyebut operasi pembebasan tersebut sebagai keberhasilan penuh aparat keamanan Kolombia.

Ledakan Terdengar Saat Operasi Pembebasan Sandera

Penyanderaan berlangsung di sebuah supermarket di Cartagena, kota pelabuhan di pesisir Karibia Kolombia yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Situasi di sekitar pusat perbelanjaan sempat mencekam selama berjam-jam. Aparat keamanan mengepung bangunan dan menutup sejumlah akses jalan untuk mengendalikan pergerakan warga maupun kendaraan.

Dalam rekaman yang beredar melalui media lokal dan media sosial, sejumlah pria bertopeng terlihat membawa senapan laras panjang di dalam supermarket. Para sandera tampak berada di lantai bangunan, sementara para pelaku mengawasi situasi.

Polisi juga menempatkan penembak jitu atau sniper di sejumlah gedung yang menghadap ke supermarket. Personel bersenjata lainnya bersiaga di sekitar pintu masuk. Operasi keamanan turut melibatkan pasukan khusus, angkatan laut, dan militer Kolombia.

Penyanderaan yang berlangsung selama 17 jam tersebut membuat keluarga para sandera diliputi kecemasan. Sejumlah karyawan supermarket termasuk di antara orang-orang yang dikhawatirkan masih terjebak di dalam bangunan.

Berawal dari Perampokan Kendaraan Pengangkut Uang yang Gagal

Menurut keterangan otoritas, penyanderaan tersebut bermula dari upaya perampokan terhadap kendaraan pengangkut uang atau cash-in-transit van. Rencana perampokan diduga berantakan sehingga para pelaku melarikan diri ke supermarket. Karena tidak memiliki jalan keluar, mereka kemudian menyandera orang-orang yang berada di dalam bangunan. Sebelumnya, Presiden De la Espriella menegaskan bahwa aksi tersebut bukan penculikan yang dilakukan kelompok teroris maupun organisasi gerilya.

"Ini bukan kelompok teroris yang melakukan penculikan. Mereka adalah penjahat yang terjebak, tidak memiliki jalan keluar, kemudian menyandera sekelompok orang," katanya.

Media lokal juga melaporkan para penyandera sempat mengajukan sejumlah tuntutan kepada aparat. Mereka diduga meminta uang hampir USD 2 juta atau sekitar Rp 33 miliar, dua kendaraan lapis baja, serta jaminan perjalanan aman menuju Barranquilla, sekitar 130 kilometer di sebelah timur laut Cartagena. Namun, laporan mengenai tuntutan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen oleh AFP.

Cartagena, Kota Wisata yang Sempat Dilanda Krisis Keamanan

Insiden penyanderaan ini menjadi perhatian besar karena Cartagena merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Kolombia. Kota yang berada di pesisir Karibia tersebut terkenal dengan kawasan kota tua yang dikelilingi tembok peninggalan era kolonial, resor pantai, serta aktivitas kapal pesiar internasional.

Ketika penyanderaan berlangsung, otoritas sempat menghentikan sementara penerbangan yang hendak mendarat di Cartagena. Operasional penerbangan kemudian kembali dibuka setelah situasi keamanan ditangani. Peristiwa ini juga terjadi ketika Kolombia tengah menghadapi persoalan keamanan di sejumlah wilayah.

Pada Senin malam sebelumnya, serangan bom mobil di Kota Villavicencio melukai 25 orang dan menyebabkan kerusakan cukup besar. Otoritas Kolombia menyalahkan salah satu faksi pembangkang FARC atas serangan tersebut.

FARC merupakan bekas kelompok gerilya terbesar di Kolombia yang menandatangani perjanjian damai pada 2016. Namun, sejumlah faksi yang menolak kesepakatan tersebut masih melakukan aktivitas bersenjata.