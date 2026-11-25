JawaPos.com - Jerman menanggapi serius laporan intelijen Barat mengenai kemungkinan Rusia meluncurkan satelit bersenjata nuklir ke orbit. Jika terealisasi, ledakan nuklir di luar angkasa berpotensi melumpuhkan jaringan satelit global, termasuk Starlink milik Elon Musk yang digunakan pasukan Ukraina. Ancaman tersebut memperbesar kekhawatiran terhadap perlombaan senjata antariksa yang dapat mengganggu komunikasi, navigasi, hingga pertahanan berbagai negara.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (25/11/2026), laporan NDR dan WDR bersama Sueddeutsche Zeitung menyebut intelijen Jerman dan militernya telah bertukar informasi mengenai satelit bernama Sputnik-S. Perangkat yang diduga dirakit beberapa tahun lalu itu disebut berada di kawasan Moskwa. Peringatan pada awal November menyebut satelit tersebut dapat diluncurkan dalam 60 hari dan segera beroperasi setelah mencapai orbit.

Penempatan senjata nuklir di orbit akan melanggar Perjanjian Antariksa Luar Angkasa 1967. Risiko utamanya berasal dari ledakan yang menghasilkan pulsa elektromagnetik (EMP), gelombang energi yang dapat merusak perangkat elektronik. Radiasi dan dampak ledakan juga berpotensi mengganggu satelit lain di sekitarnya.

Komandan Komando Antariksa Jerman Mayor Jenderal Michael Traut menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Politico. "Pada tingkat eskalasi tertinggi, terdapat kecurigaan bahwa Rusia mungkin sedang mengembangkan teknologi untuk menempatkan perangkat peledak nuklir di orbit." Ketika ditanya apakah skenario itu realistis, dia menjawab, "Saya tidak dapat mengesampingkannya." Traut memperkirakan ledakan dapat memengaruhi hingga sepertiga satelit di orbit rendah Bumi.

Kepala Komando Antariksa AS Stephen Whiting juga memperingatkan dampak berantai terhadap jaringan satelit. Sekitar sepertiga satelit di orbit rendah Bumi berpotensi langsung gagal dalam beberapa jam hingga beberapa hari pertama. Satelit lainnya dapat mengalami kerusakan secara bertahap dalam beberapa bulan berikutnya. Dampaknya dapat menjalar ke layanan internet, GPS, komunikasi, dan infrastruktur sipil.

Mayor Jenderal Armin Fleischmann dari Komando Siber dan Informasi Jerman memperingatkan, "Dampaknya terhadap kehidupan di Jerman juga akan sangat besar, mulai dari pemadaman listrik hingga gangguan serius pada komunikasi dan navigasi." Jerman pun mempertimbangkan pengembangan kemampuan pertahanan antariksa untuk menghadapi ancaman terhadap satelitnya.

Di sisi lain, Moskwa membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meragukan kredibilitas laporan itu dan menilai klaim yang beredar masih dipenuhi dugaan tanpa sumber yang jelas. "Kami belum melihat laporan tersebut. Ada begitu banyak klaim yang sifatnya masih dugaan dan kemungkinan, sehingga laporan itu sulit dianggap serius," ujarnya.

Senada dengan Kremlin, Kedutaan Besar Rusia di Berlin menyebut pemberitaan tersebut sebagai tuduhan tidak berdasar yang merupakan bagian dari kampanye propaganda. Moskwa menegaskan seluruh aktivitas antariksa negaranya tetap berjalan sesuai kewajiban internasional dan ditujukan untuk kepentingan damai.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan aliansi tersebut terus mengevaluasi kemampuan pertahanan dan pencegahannya. "Saya dapat memastikan bahwa kami akan selalu mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO. Itu juga mencakup memastikan keamanan kami dalam aspek antariksa," ujarnya bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Kekhawatiran terhadap teknologi tersebut sebenarnya telah muncul sejak peluncuran satelit Kosmos 2553 pada 2022 yang dicurigai sebagai pengujian awal. Pada 2024, juru bicara keamanan nasional AS John Kirby menyebut pengembangan senjata antariksa Rusia sebagai sesuatu yang "mengkhawatirkan".

Namun, dia menegaskan, "Kita tidak sedang membicarakan senjata yang dapat digunakan untuk menyerang manusia atau menyebabkan kehancuran fisik di Bumi." Presiden AS saat itu, Joe Biden, juga menyatakan, "Saya berharap hal itu tidak akan terjadi."

Persaingan militer di luar angkasa kini juga melibatkan Washington. Pada September, Menteri Angkatan Udara AS Troy Meink mengakui untuk pertama kalinya bahwa negaranya telah mengerahkan "senjata pengendali antariksa di orbit".