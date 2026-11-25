JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi perpecahan di internal Partai Republik setelah turun tangan mendorong kembalinya Jensen Huang sebagai CEO Nvidia. Meski dewan direksi perusahaan cip tersebut akhirnya mengembalikan Huang ke kursi pimpinan pada Senin (23/11/2026), keputusan itu justru membuat Trump berhadapan dengan kritik dari anggota partainya sendiri yang menilai persoalan keamanan nasional tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan industri teknologi.

Trump bahkan mengklaim keberhasilan pemulihan jabatan Huang sebagai hasil intervensi pribadinya. Dalam wawancara melalui telepon dengan CNBC selama hampir satu jam, dia mengatakan telah berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan anggota dewan Nvidia.

"Saya berbicara dengan mereka. Begini saja, saya berhasil meyakinkan mereka. Saya yang membuat kesepakatan itu," ujar Trump. Dia juga menyebut keputusan tersebut sebagai kabar yang sangat menggembirakan. Trump beralasan Amerika harus melindungi orang-orang jenius seperti Huang.

Namun, perayaan Trump tidak diikuti dukungan penuh dari sekutu politiknya di Capitol Hill. Senator Republik Kevin Cramer dari Dakota Utara justru memperingatkan bahwa hubungan Huang dengan seseorang yang diduga memiliki keterkaitan dengan intelijen Tiongkok berpotensi membahayakan keamanan rantai pasok strategis Amerika.

"Risikonya tetap ada bahwa seseorang yang bekerja untuk intelijen Tiongkok bisa mengetahui informasi tentang tokoh penting dalam rantai pasok. Risiko seperti itu tidak sebanding dengan apa pun," kata Cramer kepada CNBC, Selasa (24/11/2026).

Bahkan, Cramer melontarkan pernyataan keras mengenai perlunya pengawasan terhadap Huang. "Kita mungkin bahkan harus menempatkan seseorang untuk mengawasi Jensen Huang, demi Tuhan, hanya untuk memastikan dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan Amerika Serikat." Meski mengakui keputusan Trump, dia menegaskan, "Saya bisa menerima apa yang telah dilakukan presiden. Namun, kita harus memasang pembatas pengaman untuk melindungi Amerika Serikat."

Sikap tersebut memperlihatkan keretakan politik yang semakin nyata setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu. Partai Demokrat berhasil merebut kendali Senat sekaligus meraih mayoritas terbesar di DPR dalam abad ini. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa kesetiaan Partai Republik kepada Trump selama satu dekade terakhir tidak lagi mutlak, terutama ketika kebijakan presiden bersinggungan dengan keamanan nasional dan kepentingan strategis negara.

Di sisi lain, persoalan Nvidia juga beririsan dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap ekspansi kecerdasan buatan (AI). Survei CNBC All-America Economic Survey pada Oktober menemukan 63 persen pemilih terdaftar menolak pembangunan pusat data AI dalam radius sekitar 16 kilometer dari tempat tinggal mereka. Hanya 13 persen yang mendukung. Isu tersebut turut menjadi perhatian pemilih dalam pemilu paruh waktu, ketika infrastruktur AI dan pusat data menjadi salah satu persoalan yang mendorong dukungan terhadap Partai Demokrat.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS Richard Stengel menilai intervensi Trump berpotensi memicu perdebatan nasional mengenai tata kelola perusahaan. "Dengan penolakan terhadap Trumpisme dalam pemilu paruh waktu dan kejengkelan pemilih terhadap korupsi, saya memperkirakan akan ada pergeseran kembali menuju tanggung jawab dewan direksi yang lebih berlandaskan nilai, bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan pemegang saham," tulisnya kepada CNBC.

Dia menambahkan, "Para direktur adalah warga negara terlebih dahulu, baru pemegang saham. Gagasan menempatkan keuntungan di atas keamanan nasional seharusnya membuat pemegang saham muak, bukan justru senang."

Perdebatan tersebut kini meluas menjadi agenda lintas partai. Anggota Kongres dari Partai Republik dan Demokrat berpacu mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang pengendalian ekspor sebelum akhir tahun, terutama untuk mencegah cip AI tercanggih Amerika dialihkan ke Tiongkok.

Chris McGuire, peneliti senior bidang Tiongkok dan teknologi baru di Council on Foreign Relations, mengatakan, "Ini bukan sekadar frustrasi atau kekhawatiran politik, melainkan persoalan keamanan nasional yang nyata dan substantif dari Partai Demokrat maupun Republik." Menurut dia, kedua partai selama ini sepakat bahwa cip paling canggih Amerika tidak semestinya dikirim ke Tiongkok.

McGuire juga memperingatkan bahwa campur tangan Trump dapat melemahkan upaya pengawasan tersebut. Jika pengiriman cip terjadi dalam jumlah besar, kata dia, masyarakat ingin mengetahui alasan, mekanisme, dan cara mencegahnya terulang.

"Mencampuri proses dengan cara yang begitu terang-terangan berpotensi merusak upaya tersebut," ujarnya. Gedung Putih belum segera menanggapi permintaan CNBC mengenai dampak politik keterlibatan Trump dalam pemulihan jabatan Huang.

Dukungan terhadap Huang masih datang dari sejumlah tokoh teknologi yang dekat dengan Trump, termasuk Elon Musk. CEO Tesla itu menulis di X pada Senin, "Kesalahan tersebut telah diperbaiki." Namun, menurut McGuire, pandangan kelompok sayap kanan yang proindustri teknologi semakin tidak mewakili mayoritas Partai Republik, apalagi Demokrat.