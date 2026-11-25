JawaPos.com - Kembalinya Jensen Huang ke kursi CEO Nvidia langsung dihadapkan pada ujian besar. Selain mempertahankan dominasi perusahaan dalam industri cip akal imitasi (AI), Huang harus menghadapi pemeriksaan sejumlah komite Kongres Amerika Serikat (AS) pada 1 Desember 2026. Agenda tersebut berlangsung bersamaan dengan konferensi tahunan GPU Technology Conference (GTC) milik Nvidia di Washington, yang menjadi ajang pengenalan produk baru dan pemaparan perkembangan ekosistem AI.

Huang kembali berkantor di markas Nvidia di Santa Clara, California, pada Senin (23/11). Di hadapan karyawan yang menyambut kepulangannya, dia berjanji memperbaiki kepemimpinannya. "Saya akan menjadi CEO yang lebih baik untuk kedua kalinya," kata Huang. Kini, tanggung jawabnya mencakup persoalan bisnis, keamanan nasional, hingga pengawasan ekspor semikonduktor.

Sehari kemudian, Huang menggelar rapat internal selama satu jam bersama karyawan. Mengutip Reuters, Rabu (25/11/2026), dia mengakui telah melanggar sejumlah ketentuan kode etik perusahaan dan menyebut telah membuat "beberapa kesalahan serius". Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang mengetahui jalannya rapat.

Menurut CNBC, Huang dijadwalkan menjalani wawancara tertutup bersama tiga komite DPR AS, yakni Komite Urusan Luar Negeri, Komite Khusus Partai Komunis Tiongkok, dan Komite Intelijen. Pemeriksaan akan menggali pengetahuannya mengenai Alice Huang, eksekutif Megaspeed, serta dugaan pengalihan cip Nvidia ke Tiongkok.

Seorang juru bicara komite menegaskan, "Ketika Jensen masih menjabat CEO, tiga komite kami menuntut jawaban. Ketika dia diberhentikan dan tidak lagi menjadi CEO, kami tetap menyelidiki fakta. Kembalinya dia sebagai CEO tidak mengubah apa pun."

Di tengah pemeriksaan Kongres, Nvidia tetap harus menunjukkan perkembangan bisnisnya melalui konferensi GTC di Washington. Huang semula dijadwalkan menyampaikan pidato utama selama dua jam untuk memperkenalkan produk baru. Namun, tugas tersebut kini dialihkan kepada Ian Buck, Wakil Presiden Nvidia bidang komputasi berkinerja tinggi.

"Orang-orang ingin melihat bahwa bisnis berjalan seperti biasa. Bagi pemegang saham Nvidia, itu berarti Jensen Huang diharapkan mengumumkan sejumlah produk baru yang menarik," ujar Peter Cohan, profesor Babson College.

Di sisi bisnis, Nvidia menghadapi meningkatnya persaingan. Sejumlah pelanggan besarnya, termasuk OpenAI, Anthropic, Google, Amazon, dan Microsoft, mulai mengembangkan cip sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada GPU Nvidia sekaligus menekan biaya komputasi.

Stephanie Balaouras dari Forrester menjelaskan, "Salah satu strategi pengendalian biaya adalah menyesuaikan kebutuhan beban kerja dengan infrastruktur yang tepat. Tidak semua pekerjaan harus menggunakan GPU Nvidia."

Tekanan juga datang dari kebijakan perdagangan AS. Pekan lalu, Departemen Perdagangan AS mengumumkan kebijakan untuk menutup celah yang memungkinkan perusahaan Tiongkok mengakses cip Nvidia dengan cara menyewanya melalui perantara di negara lain. Pada Senin (23/11), Megaspeed turut dimasukkan ke daftar hitam perdagangan AS. Kebijakan ini memperlihatkan eratnya persaingan AI dengan kepentingan keamanan nasional.

Selain itu, keterlibatan Trump dalam pengangkatan kembali Huang memicu kontroversi setelah Presiden AS itu mengaku berperan meyakinkan dewan direksi Nvidia untuk mengembalikannya. Namun, menurut laporan Reuters, Huang membantah kepada karyawan bahwa dirinya kembali sebagai CEO karena tekanan Trump terhadap dewan direksi. Senator Demokrat Chris Van Hollen mengkritik langkah tersebut.

"Kabar bahwa Donald Trump merekayasa pengangkatan kembali Jensen Huang di Nvidia merupakan bukti nyata korupsi politik dan kebusukan yang menjadi inti kebijakan pemerintahan Trump mengenai teknologi besar dan AI," ujarnya.

Besarnya beban Huang turut dipertanyakan kalangan akademisi. Gil Soffer, pimpinan Katten sekaligus mantan jaksa federal, mengatakan tidak ada larangan bagi Huang menjalankan tugas CEO selama penyelidikan. Namun, persiapan pemeriksaan membutuhkan waktu. "Anda tidak bisa datang begitu saja tanpa persiapan."