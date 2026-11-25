JawaPos.com - Serangan kelompok Houthi kembali menyasar gedung di kawasan keuangan Riyadh, Arab Saudi, dan menyebabkan 11 orang terluka. Insiden yang terjadi pada Selasa (24/11) waktu setempat itu menjadi serangan kedua terhadap markas Public Investment Fund (PIF) dalam waktu kurang dari sepekan.

Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Arab Saudi mengonfirmasi bahwa korban terdiri dari dua warga negara Saudi dan sembilan warga asing. Mereka mengalami luka akibat serangan yang oleh otoritas setempat disebut sebagai aksi terorisme.

Sembilan korban warga asing tersebut terdiri dari dua warga India, tiga warga Nepal, dan empat warga Mesir.

Melansir Arabian Business, Otoritas Pertahanan Sipil menyatakan petugas terkait langsung dikerahkan ke lokasi setelah serangan terjadi. Prosedur penanganan darurat juga segera diterapkan untuk melindungi keselamatan warga serta meminimalkan kerusakan terhadap bangunan dan properti di sekitarnya.

Juru bicara resmi Koalisi Pemulihan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, turut mengonfirmasi bahwa sebuah gedung di kawasan keuangan Riyadh menjadi sasaran serangan. Menurut dia, otoritas berwenang telah mengambil langkah penanganan.

Markas Dana Investasi Arab Saudi Kembali Jadi Sasaran Gedung yang menjadi target serangan diidentifikasi Reuters sebagai kantor pusat Public Investment Fund (PIF), lembaga dana kekayaan negara Arab Saudi. Bangunan tersebut juga dikenal sebagai salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Riyadh.

Hingga laporan awal disampaikan, tingkat kerusakan bangunan akibat serangan terbaru itu belum dapat diverifikasi secara independen.

Serangan ini menambah tekanan keamanan terhadap Arab Saudi di tengah meningkatnya konflik yang melibatkan kelompok Houthi di Yaman.

Dalam beberapa waktu terakhir, kelompok tersebut dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur penting Arab Saudi, mulai dari bandara, fasilitas minyak, hingga bangunan komersial. Intensitas serangan meningkat sejak pertempuran di Yaman kembali memanas pada Juli.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor keamanan. Serangan-serangan tersebut juga mengganggu perjalanan udara internasional menuju Riyadh dan memaksa Arab Saudi menunda atau membatalkan sejumlah agenda internasional berskala besar.

Reuters melaporkan, salah satu agenda yang terdampak adalah penyelenggaraan Piala Asia AFC.

Negara-Negara Teluk Kecam Serangan Serangan terhadap gedung di kawasan keuangan Riyadh tersebut mendapat kecaman dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Sekretaris Jenderal GCC Jasem Albudaiwi mengecam aksi tersebut dan mendesak komunitas internasional mengambil langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban kelompok Houthi.

Albudaiwi juga menegaskan solidaritas negara-negara anggota GCC terhadap Arab Saudi. Ia menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Saudi dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi keselamatan warga negara dan penduduk asing yang tinggal di wilayahnya.