JawaPos.com - Elon Musk menyalurkan hampir USD 400 juta (sekitar Rp7,29 triliun dengan kurs Rp18.220 per dolar AS) melalui Musk Foundation sepanjang 2025. Namun, lebih dari tiga perempat dana tersebut justru diberikan kepada organisasi nirlaba lain yang didirikannya sendiri. Penyaluran ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika aset yayasannya terus bertambah hingga USD 16 miliar (Rp291,52 triliun), sementara jumlah donasi tahunannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilansir dari Fortune, Rabu (2/11/2026), berdasarkan laporan pajak terbaru Musk Foundation yang lebih dahulu diberitakan Bloomberg, organisasi bernama The Foundation menerima lebih dari USD 310 juta (Rp5,65 triliun). Lembaga tersebut didirikan Musk pada 2023 untuk mengelola sekolah dasar dan menengah berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di Bastrop, Texas, dekat Austin. Dalam rencana jangka panjangnya, Musk juga ingin mengembangkan sekolah tersebut menjadi universitas.

Besarnya pemberian kepada lembaga tersebut tidak diikuti peningkatan total penyaluran yayasan. Pada 2024, Musk Foundation memberikan USD 474 juta (Rp8,64 triliun), rekor tertinggi sejauh ini. Sementara itu, asetnya bertambah lebih dari USD 1 miliar sepanjang 2025 menjadi sekitar USD 16 miliar. Peningkatan tersebut turut didorong pemberian saham Tesla senilai USD 64 juta (Rp1,17 triliun), menjadikannya salah satu yayasan swasta terbesar di dunia.

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Besarnya dana yang dikelola juga berkaitan dengan kewajiban hukum yayasan swasta di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan ketentuan Internal Revenue Service (IRS), yayasan umumnya harus menyalurkan sekitar 5 persen dari aset investasinya setiap tahun untuk kegiatan amal. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, yayasan dapat dikenai pajak cukai. Forbes sebelumnya menemukan Musk Foundation belum mencapai batas minimum berdasarkan laporan 2024. Meski demikian, kekurangan penyaluran dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya sehingga laporan satu tahun tidak otomatis membuktikan pelanggaran.

Selain The Foundation, Musk Foundation mengalokasikan USD 20 juta (Rp364,4 miliar) ke donor-advised fund (DAF) di Fidelity Charitable. Melalui mekanisme ini, donatur dapat memperoleh pengurangan pajak ketika menyetorkan dana, kemudian merekomendasikan penerima hibah pada waktu berikutnya. Secara hukum, dana berada di bawah kendali lembaga pengelola, sementara donatur memiliki hak memberikan rekomendasi. Pada 2022, Fortune pernah mengangkat kekhawatiran pakar filantropi bahwa mekanisme tersebut berpotensi mengurangi beban pajak tanpa segera mengalirkan uang kepada organisasi yang menjalankan kegiatan sosial.

Di luar jaringan tersebut, bantuan yayasan juga menjangkau sejumlah organisasi di Memphis. Wilayah ini menjadi lokasi pusat data Colossus milik xAI, perusahaan akal imitasi (AI) yang didirikan Musk dan diakuisisi SpaceX pada Februari. Slingshot Memphis menerima USD 5,9 juta (Rp107,5 miliar) untuk mendukung evaluasi program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Regional One Health Foundation memperoleh USD 9,4 juta (Rp171,27 miliar) untuk pelayanan pasien.

Pengelolaan yayasan tersebut juga menarik perhatian karena hanya melibatkan sedikit pengurus. Laporan pajaknya mencantumkan tiga direktur, yakni Musk, kepala kantor keluarganya Jared Birchall, dan Matilda Simon. Musk tercatat sebagai presiden sekaligus melaporkan hanya bekerja sekitar satu jam setiap pekan untuk yayasan tersebut, menurut laporan Bloomberg. Artinya, lembaga dengan aset puluhan triliun rupiah itu berjalan dengan struktur pengelola yang sangat terbatas.

Persoalan penyaluran dana semakin terlihat ketika dibandingkan dengan komitmen filantropi Musk. Pada 2012, ia menandatangani Giving Pledge, janji untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya selama hidup atau melalui wasiat. Namun, Bloomberg mencatat pemberiannya sepanjang 2021 hingga 2024 hanya sekitar USD 1,4 miliar. Dalam periode tersebut, kekayaannya justru bertambah ratusan miliar dolar AS.

Forbes memperkirakan kekayaan bersih Musk mencapai USD 812 miliar (Rp14.794,64 triliun) per 21 November 2026. Penyaluran Musk Foundation sepanjang 2025 setara sekitar 0,05 persen dari jumlah tersebut. Perbandingan ini perlu mempertimbangkan bahwa sebagian besar kekayaan Musk tersimpan dalam saham Tesla dan SpaceX, bukan uang tunai. Pada Juni 2026, ia bahkan sempat menjadi orang pertama yang mencapai kekayaan USD 1 triliun setelah SpaceX melantai di bursa, meskipun nilainya kemudian beberapa kali bergerak melewati dan turun dari ambang tersebut.

Musk sendiri pernah mengakui bahwa menyalurkan kekayaan untuk tujuan sosial tidak sesederhana memberikan uang. Dalam wawancara bersama Nikhil Kamath di podcast People by WTF pada November 2025, ia mengatakan, "Tantangan terbesar saya melalui yayasan ini adalah menyalurkan uang dengan cara yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."