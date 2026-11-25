JawaPos.com - Astronaut Pakistan Muhammad Zeeshan Ali resmi memasuki stasiun luar angkasa Tiangong milik Tiongkok setelah pesawat Shenzhou-24 berhasil merapat pada Rabu (25/11). Keberhasilan misi tersebut menjadikan Ali sebagai warga negara asing pertama yang menginjakkan kaki di stasiun antariksa tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (25/11), pesawat Shenzhou-24 diluncurkan menggunakan roket Long March-2F dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di Provinsi Gansu, wilayah barat laut Tiongkok. Peluncuran berlangsung pada pukul 08.18 waktu setempat.

Sekitar 10 menit setelah lepas landas, pesawat berhasil terpisah dari roket dan memasuki orbit yang telah ditentukan. Badan Antariksa Berawak Tiongkok menyatakan seluruh astronaut dalam kondisi baik, menurut kantor berita resmi Xinhua.

Ali, 40, merupakan mantan pilot Angkatan Udara Pakistan. Dalam misi tersebut, ia bertugas sebagai spesialis muatan dan akan mengikuti sejumlah eksperimen sains antariksa bersama Tiongkok dan Pakistan selama berada di orbit.

Setelah menyelesaikan misinya, Ali dijadwalkan kembali ke Bumi menggunakan pesawat Shenzhou-23, menurut badan antariksa tersebut.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut penerbangan itu sebagai pencapaian bersejarah. Dalam unggahan di platform X, ia mengatakan persahabatan Pakistan dan Tiongkok kini melampaui ketinggian Pegunungan Himalaya dalam perjalanan menuju luar angkasa.

Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari juga saling menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan misi antariksa gabungan tersebut, menurut Xinhua.

Sementara itu, dari tiga astronaut Shenzhou-23 yang telah berada di stasiun luar angkasa sejak Mei, Zhu Yangzhu akan tetap tinggal selama enam bulan berikutnya. Ia akan menyelesaikan eksperimen yang melibatkan misi tinggal selama satu tahun penuh di orbit.

Eksperimen tersebut berlangsung di tengah persaingan pengembangan teknologi antariksa antara Beijing dan Washington. Tiongkok telah menetapkan target pendaratan astronaut pertamanya di Bulan pada 2030.