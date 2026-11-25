JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang mempertimbangkan kemungkinan menargetkan para pemimpin senior Iran.

Hal itu dilakukan untuk menyingkirkan kelompok garis keras dan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama sembilan bulan, menurut laporan NBC News, Selasa.

Mengutip seorang pejabat AS dan seseorang yang mengetahui pembahasan tersebut, NBC News melaporkan pihak yang mendukung opsi itu menilai serangan terhadap para pemimpin Iran dapat menunjukkan kemampuan AS melacak dan membunuh pejabat Iran kapan saja.

Langkah tersebut dinilai berpotensi memberi Trump jalan keluar untuk mengakhiri perang. Namun, sejumlah pejabat pemerintahan dan militer AS menentang opsi itu.

Mereka memperingatkan serangan terhadap para pemimpin Iran dapat membuat pejabat yang tersisa semakin mengeraskan sikap, merusak kredibilitas AS dalam perundingan damai mendatang, serta meningkatkan risiko pembalasan terhadap personel Amerika.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent baru-baru ini pindah ke pangkalan militer karena ancaman Iran, bergabung dengan sejumlah pejabat kabinet lainnya yang juga berada di lokasi tersebut.

Trump masih mempertimbangkan berbagai opsi dan belum mengambil keputusan akhir. Pekan lalu, ia mengisyaratkan kemungkinan menunda tindakan besar hingga setelah tahun baru, sementara Pentagon memperluas pilihan operasi militer yang dapat dilakukan.

Opsi yang dipertimbangkan mencakup kembali melancarkan operasi militer berskala besar, menyerang fasilitas minyak di Pulau Kharg, infrastruktur energi di Pulau Qeshm, serta fasilitas pengayaan nuklir di Pickaxe Mountain.

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, yang menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei setelah tewas dalam serangan, belum terlihat di hadapan publik sejak mengalami luka dalam serangan tersebut.

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