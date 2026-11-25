JawaPos.com - Thomas Markle Sr., ayah Duchess of Sussex Meghan Markle, resmi didakwa atas dua tuduhan kepemilikan materi pelecehan seksual terhadap anak atau child sexual abuse material (CSAM). Pria berusia 82 tahun itu terancam hukuman maksimal 40 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam persidangan di Amerika Serikat.

Dakwaan tersebut diajukan dewan juri federal di Los Angeles pada Selasa (24/11). Jaksa Amerika Serikat Bill Essayli menyebut Thomas diduga secara sadar menyimpan negatif film berukuran 35 milimeter yang memuat materi seksual eksplisit dengan anak-anak.

Dalam dokumen dakwaan, terdapat 35 negatif film yang diduga berisi materi tersebut. Jika dinyatakan bersalah, Thomas menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan.

Saat ini, ayah Meghan tersebut ditahan di Florida setelah sebelumnya diduga melepas gelang pemantau elektronik ketika menjalani tahanan rumah. Dia membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menyebutnya sebagai 'sick lie' atau kebohongan yang menjijikkan.

Hingga berita ini ditulis, Thomas belum menyampaikan pengakuan resmi atau memasukkan pembelaan atas dakwaan terbaru tersebut. USA Today juga telah menghubungi pengacaranya untuk meminta tanggapan.

Jaksa Bill Essayli menegaskan bahwa Thomas akan menjalani proses pembacaan dakwaan dalam beberapa pekan mendatang di Pengadilan Distrik AS di Los Angeles.

"Markle diperkirakan akan menjalani pembacaan dakwaan dalam beberapa pekan mendatang di Pengadilan Distrik AS di Los Angeles. Ini merupakan penyelidikan yang masih berlangsung," kata Essayli mengutip USA Today.

Dia juga mengingatkan bahwa Thomas tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum.

Temuan Materi Pelecehan Seksual Anak di Filipina dan Los Angeles

Kasus yang menjerat Thomas bermula dari laporan kepada aparat penegak hukum federal pada Oktober lalu. Berdasarkan dokumen dakwaan, petugas menerima informasi bahwa Thomas diduga menyimpan materi pelecehan seksual anak di Filipina serta dua unit tempat penyimpanan barang di Los Angeles.

Salah satu materi yang ditemukan diduga melibatkan anak yang belum memasuki masa pubertas dan seorang anak berusia di bawah 12 tahun.

Setelah menerima informasi tersebut, aparat mengajukan surat perintah penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Jaksa Essayli menyatakan penyelidikan masih terus berjalan. Materi yang disita akan menjadi bagian dari proses pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Thomas.

Sebelumnya, Thomas ditangkap FBI pada 6 November di Florida. Saat itu, dia didakwa dengan satu tuduhan kepemilikan materi pelecehan seksual anak.

Direktur FBI Kash Patel turut memberikan pernyataan terkait penangkapan tersebut.

"Thomas Markle diduga menargetkan anak-anak yang tidak bersalah dan berupaya merampas kepolosan mereka melalui tindakan kriminalnya," ujar Patel.

Sementara itu, Essayli menyebut tuduhan tersebut sangat serius. Dia menegaskan pihaknya akan menuntut Thomas sesuai ketentuan hukum federal yang berlaku.

Sempat Menjalani Tahanan Rumah, Gelang Elektronik Diduga Dilepas

Setelah penangkapan awal, Thomas sempat mendapatkan pembebasan dengan pengawasan melalui tahanan rumah. Namun, kebebasannya hanya berlaku dengan sejumlah persyaratan ketat.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah California menyebut Thomas tidak diperbolehkan bepergian ke luar wilayah Middle District of Florida dan Central District of California.

Situasi berubah pada 10 November. Thomas diduga melepas gelang pemantau elektronik sekitar pukul 01.45 waktu setempat.

Juru bicara Kantor Kejaksaan AS kemudian mengonfirmasi bahwa Thomas kembali ditangkap setelah dugaan pelanggaran tersebut.

Meski membantah melanggar ketentuan pembebasan, hakim federal Lindsay Saxe Griffin memutuskan Thomas harus kembali ditahan tanpa jaminan.

Dalam keputusan pencabutan status pembebasan praperadilan, Griffin menilai kondisi tempat tinggal Thomas sudah tidak memungkinkan untuk mendukung pengawasan selama proses hukum.

"Saya menemukan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pembebasan praperadilan dan, berdasarkan tidak tersedianya tempat tinggal yang sesuai, tidak ada satu pun ketentuan atau kombinasi ketentuan yang dapat menjamin keselamatan orang lain atau masyarakat serta memastikan kehadiran terdakwa di pengadilan," tulis Griffin dalam putusannya.

Pengacara Thomas sebelumnya sempat meminta agar kliennya kembali dibebaskan sebelum persidangan. Namun, pihak pembela mengakui belum menemukan tempat tinggal alternatif yang memenuhi persyaratan pengawasan.

Hakim menyatakan persoalan jaminan penahanan masih dapat dipertimbangkan kembali apabila pengacara Thomas berhasil menyediakan tempat tinggal dan kondisi pengawasan yang sesuai.

Perkembangan lain dalam kasus ini turut menyeret nama Doria Ragland, ibu Meghan Markle sekaligus mantan istri Thomas.

Menurut laporan USA Today, Doria disebut membantu FBI mengidentifikasi Thomas dalam foto-foto yang diduga berkaitan dengan materi pelecehan seksual anak.

Thomas dan Doria menikah selama delapan tahun sebelum akhirnya bercerai pada 1987.

Sebelumnya, laporan The Sun pada 22 Oktober menyebut kepolisian tengah menyelidiki Thomas setelah ratusan gambar yang diduga berisi materi pelecehan seksual anak ditemukan di kediamannya di Filipina.