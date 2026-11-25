JawaPos.com - Upaya perampokan kendaraan lapis baja di Kota Cartagena, Kolombia, berujung pada aksi penyanderaan massal di sebuah supermarket. Terdesak setelah rencana perampokan gagal, sejumlah pria bersenjata melarikan diri ke dalam supermarket dan menyandera sekitar 25 orang yang berada di lokasi.

Insiden tersebut terjadi pada Selasa (24/11) waktu setempat dan memicu operasi keamanan besar-besaran. Polisi mengerahkan penembak jitu atau sniper ke sejumlah gedung di sekitar supermarket, menutup akses jalan, serta menerjunkan pasukan khusus untuk menyelamatkan para sandera.

Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengatakan, lima sandera telah dibebaskan. Seluruhnya merupakan perempuan lanjut usia. Penyanderaan terjadi di supermarket Exito, Cartagena, kota pelabuhan di pesisir Karibia yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama Kolombia.

Berdasarkan keterangan otoritas, para pelaku awalnya diduga berusaha merampok sebuah kendaraan lapis baja. Namun, upaya tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Mereka kemudian melarikan diri ke supermarket dan menyandera orang-orang di dalamnya ketika tidak memiliki jalan keluar.

Presiden De la Espriella memastikan aparat keamanan telah berada di lokasi untuk menangani situasi tersebut. "Ini akan berakhir baik bagi para sandera," kata De la Espriella. Namun, dia memberikan peringatan keras kepada para pelaku. "Saya tidak begitu yakin hal yang sama akan terjadi pada para penjahat," lanjutnya dikutip AFP via MalayMail.

Sniper Dikerahkan, Akses Supermarket Ditutup

Situasi di sekitar supermarket Exito semakin mencekam ketika aparat keamanan mengepung bangunan tersebut. Polisi menempatkan sejumlah sniper di gedung-gedung sekitar supermarket untuk mengawasi pergerakan para pelaku. Personel bersenjata lainnya mengambil posisi di pintu masuk bangunan.

Operasi tersebut juga melibatkan pasukan khusus, angkatan laut, dan militer Kolombia. Rekaman yang disiarkan media lokal memperlihatkan sejumlah pria bertopeng membawa senapan laras panjang di dalam supermarket. Di dekat mereka, beberapa sandera terlihat berlutut di lantai.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut berbondong-bondong mendatangi sekitar lokasi. Polisi memasang garis pembatas dan mengalihkan arus lalu lintas agar operasi penyelamatan tidak terganggu.

Dampaknya juga merembet ke transportasi udara. Otoritas sempat menghentikan sementara penerbangan yang hendak mendarat di Cartagena selama operasi keamanan berlangsung. Namun, aktivitas penerbangan kemudian kembali normal.

Karyawan Supermarket Ikut Terjebak

Para sandera diduga tidak hanya berasal dari kalangan pengunjung. Sejumlah karyawan supermarket juga dikhawatirkan masih berada di dalam bangunan ketika para pelaku mengambil alih situasi.

Jacob Perez, salah satu keluarga karyawan, mengaku anaknya belum keluar dari tempat kerja dan tidak bisa dihubungi. "Anak saya ada di sana," kata Perez kepada AFP. Dia khawatir telepon seluler anaknya telah diambil oleh para penyandera. "Dia belum meninggalkan tempat kerja dan tidak menjawab teleponnya. Saya pikir teleponnya diambil oleh mereka," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat keluarga para karyawan menunggu dengan cemas di sekitar lokasi penyanderaan.

Pelaku Diduga Minta Tebusan Rp 33 Miliar

Di tengah pengepungan, sejumlah media lokal melaporkan para pelaku mengajukan tuntutan kepada aparat. Mereka disebut meminta uang hampir USD 2 juta atau sekitar Rp 33 miliar, dua kendaraan lapis baja, serta jaminan perjalanan aman menuju Kota Barranquilla.

Kota tersebut berada sekitar 130 kilometer di sebelah timur laut Cartagena. Meski demikian, AFP menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen laporan mengenai tuntutan para penyandera tersebut.

Presiden De la Espriella juga menegaskan bahwa peristiwa itu bukan aksi penculikan yang dilakukan kelompok teroris atau organisasi gerilya.

"Ini bukan kelompok teroris yang melakukan penculikan. Mereka adalah penjahat yang terjebak, tidak memiliki jalan keluar, kemudian menyandera sekelompok orang," katanya.

Aksi penyanderaan di Cartagena menambah daftar persoalan keamanan yang tengah dihadapi Kolombia.

Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya Senin malam, sebuah serangan bom mobil di Kota Villavicencio melukai 25 orang dan menyebabkan kerusakan cukup besar. Otoritas Kolombia menyalahkan salah satu faksi pembangkang FARC atas serangan tersebut.

FARC merupakan bekas kelompok gerilya terbesar di Kolombia yang menandatangani perjanjian damai pada 2016. Namun, sejumlah faksi yang menolak kesepakatan tersebut masih melakukan aktivitas bersenjata.

Presiden De la Espriella dikenal mengusung pendekatan keras terhadap kelompok kriminal. Meski demikian, kekerasan masih meningkat di sejumlah wilayah Kolombia dalam beberapa bulan terakhir.