JawaPos.com - Upaya mengatasi kelangkaan organ transplantasi memasuki tonggak penting setelah seorang perempuan berusia 58 tahun di New Hampshire, Amerika Serikat (AS), berhasil hidup lebih dari setahun dengan ginjal babi hasil rekayasa genetika. Keberhasilan ini membuka peluang pemanfaatan hewan sebagai sumber organ alternatif bagi pasien gagal ginjal yang selama ini bergantung pada dialisis atau menunggu donor manusia.

Dilansir dari The New York Times, Selasa (24/11/2026), Molly Falco melewati satu tahun sejak menerima ginjal tersebut pada 22 November 2025 di Massachusetts General Hospital. Organ eksperimental itu tidak hanya menyaring racun dan menghasilkan urine, tetapi juga menjalankan fungsi penting ginjal manusia, termasuk menjaga keseimbangan cairan dan mineral.

"Ini memberi kami keyakinan besar bahwa prosedur ini memungkinkan. Ginjal tersebut memang bisa berfungsi," kata Leonardo Riella, direktur penelitian transplantasi ginjal Mass General Brigham Transplant Center. Meski demikian, ia mengingatkan, "Ini belum waktunya merayakan kemenangan."

Pencapaian itu penting karena ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan donor masih besar. Lebih dari 500.000 warga AS dengan gagal ginjal bergantung pada dialisis, sementara sekitar 90.000 orang masuk daftar tunggu transplantasi. Namun, jumlah transplantasi ginjal pada 2025 kurang dari 26.000. Rata-rata 12 pasien meninggal setiap hari ketika menunggu organ donor. Dalam konteks tersebut, xenotransplantasi atau pemindahan organ antarspesies berpotensi memperluas pasokan organ, baik sebagai pengganti sementara dialisis maupun solusi jangka panjang.

Falco mengalami kerusakan ginjal akibat kelainan bawaan dan menjalani dialisis selama 11 bulan sebelum transplantasi. Sempat mengalami komplikasi setelah operasi, ia tidak lagi dirawat di rumah sakit sejak Februari. Ginjal yang dinamainya Lily, merujuk pada bunga kiriman keluarganya di Colorado, membuatnya kembali memasak, bertemu teman, dan mengemudi.

Meski masih mudah lelah dan sesak napas, ia mengatakan, "Setiap hari saya masih takjub karena ginjal ini tetap berfungsi. Saya akan berusaha mempertahankannya selama mungkin. Jika bisa selamanya, itu luar biasa." Ia mengaku tidak pernah takut menjalani prosedur tersebut karena, "Saya memang suka langsung mengambil keputusan."

Sejarawan kedokteran Thomas Schlich dari McGill University menilai kelangkaan organ telah menjadi tantangan utama transplantasi sejak pertama kali dikembangkan. Jika transplantasi lintas spesies mampu mengatasinya, "hal itu akan mengubah segalanya," ujarnya. Kemajuan kloning dan penyuntingan gen memungkinkan organ babi dimodifikasi agar lebih kompatibel dengan tubuh manusia.

Lima tahun lalu, Robert Montgomery di New York untuk pertama kalinya mentransplantasikan ginjal babi hasil modifikasi genetika kepada pasien mati otak yang menggunakan ventilator. Ahli bedah transplantasi Joshua Mezrich dari University of Wisconsin-Madison menyebut perkembangan ini membuatnya merinding. Menurutnya, inovasi tersebut setara dengan pencapaian manusia mendarat di Bulan.

Namun, tantangan medis belum terselesaikan. Dokter harus menyeimbangkan obat penekan sistem kekebalan agar tubuh tidak menolak organ sekaligus tetap mampu melawan infeksi. "Inilah tantangan terbesar yang masih harus kami pelajari," kata Riella. Risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia juga menjadi perhatian. Karena itu, babi donor dipelihara di fasilitas khusus bebas patogen. Ginjal Falco berasal dari babi yang menjalani 69 perubahan genetik, termasuk menonaktifkan 59 retrovirus babi.

Sejak 2024, enam pasien Mass General Brigham menerima ginjal babi dari perusahaan bioteknologi eGenesis. Pasien pertama meninggal akibat penyakit jantung yang telah dideritanya. Dua penerima lainnya menggunakan organ tersebut selama delapan dan sembilan bulan sebelum tubuh mereka menolaknya. Dua pasien lain yang menjalani transplantasi tahun ini masih menggunakan ginjal babi. Pada Januari 2027, uji klinis resmi terhadap 33 pasien di 10 pusat medis AS dijadwalkan dimulai.

Perusahaan United Therapeutics juga mengembangkan ginjal babi dengan 10 perubahan genetik dan memulai uji klinis tahun lalu di bawah pimpinan Montgomery melalui NYU Langone Health. Pada Jumat (20/11/2026), perusahaan itu mengumumkan uji terpisah untuk thymo-kidney, yakni ginjal babi dengan satu perubahan genetik yang dipadukan jaringan timus untuk mengurangi risiko penolakan. Perusahaan tersebut juga telah memperoleh persetujuan memulai uji terbatas transplantasi jantung babi hasil rekayasa genetika bagi pasien gagal jantung.

Di sisi lain, perkembangan ini memunculkan persoalan biaya dan pemerataan akses. Adam Negri, peneliti Centre for Bioethics di University of Western Ontario, menyebut pencapaian Falco sebagai tonggak yang patut dirayakan dan sumber harapan bagi pasien dalam daftar tunggu.

Namun, ia mengingatkan bahwa terdapat cara lain untuk menambah pasokan sekaligus mengurangi kebutuhan organ yang "kemungkinan jauh lebih terjangkau dan lebih mudah diakses". Upaya tersebut mencakup peningkatan jumlah pendonor serta donor ginjal dari orang yang masih hidup. Pencegahan hipertensi dan diabetes sebagai penyebab kerusakan ginjal juga tidak boleh terabaikan.

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Bagi Falco, kehidupannya kini "hampir normal", meski ia masih harus memakai masker di tempat umum dan mengonsumsi obat yang menimbulkan efek samping berupa tremor ringan. Setelah mendapat izin bepergian, ia berencana mengunjungi keluarganya di Colorado saat Natal.