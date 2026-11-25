JawaPos.com - Intervensi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam kemelut kepemimpinan Nvidia berujung pada kembalinya Jensen Huang sebagai presiden sekaligus CEO perusahaan pembuat cip kecerdasan buatan (AI) tersebut. Keputusan yang diumumkan Senin (23/11/2026) itu langsung mengguncang pasar saham. Saham Nvidia melonjak sekitar 30 persen, menambah hampir USD 952 miliar (sekitar Rp 17.332 triliun) terhadap kapitalisasi pasarnya dalam satu hari.

Dewan direksi Nvidia menyatakan Huang kembali menjabat CEO, presiden, sekaligus anggota dewan direksi dengan masa berlaku langsung. Keputusan tersebut disetujui secara bulat setelah serangkaian pembicaraan dengan Huang. Dalam pernyataan resminya, Nvidia mengungkapkan dewan juga menerima masukan dari pejabat senior pemerintah AS sebelum mengambil keputusan. Perusahaan menyatakan yakin bahwa kembalinya Huang tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Trump secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam proses tersebut. Dalam wawancara dengan CNBC, dia mengatakan, "Saya yakin intervensi saya sangat penting untuk membawa Jensen Huang kembali." Trump juga menilai Huang tidak melakukan kesalahan yang membenarkan penyingkirannya dan menyebutnya sebagai aset penting bagi perekonomian AS. Sebelumnya, melalui Truth Social, Trump menyatakan pemerintah tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa kembalinya Huang menimbulkan ancaman keamanan nasional.

Baca Juga:Trump Disebut Ikut Intervensi Kembalinya Jensen Huang Menjabat CEO Nvidia

Perubahan keputusan itu terbilang drastis karena terjadi hanya beberapa hari setelah Ketua Dewan Nvidia Harvey C. Jones menegaskan pada 17 November bahwa perusahaan tidak berencana mengangkat Huang kembali. Saat itu, Jones menyatakan, "Dewan Nvidia secara bulat menerima pengunduran dirinya dan tidak berniat mengangkat Jensen kembali sebagai CEO." CFO Colette Kress yang sempat menjadi CEO sementara juga sebelumnya menyatakan Huang tidak akan kembali memimpin perusahaan.

Sebelumnya, Huang mengundurkan diri pada 12 November setelah sejumlah laporan mengungkap hubungan di luar pernikahan, termasuk dengan Alice Huang, pengusaha asal Tiongkok yang dicurigai aparat intelijen AS memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok. Laporan lain menyebut Huang juga menjalin hubungan dengan seorang eksekutif Nvidia yang berada langsung di bawah pengawasannya. Dalam memo kepada karyawan pada 8 November, Huang mengakui, "Saya telah mengkhianati istri saya. Tindakan saya menyakitinya dan anak-anak kami. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan saya. Saya sungguh menyesal."

Meski demikian, persoalan yang melatarbelakangi pengunduran dirinya belum sepenuhnya selesai. Dewan Nvidia sebelumnya membentuk komite independen untuk menyelidiki dugaan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing. Perusahaan juga membentuk komite pengawasan keamanan nasional dan pengendalian ekspor serta mulai mencari pejabat kepatuhan baru. Huang sendiri menyatakan, "Saya merasa terhormat dapat kembali ke Nvidia," seraya berterima kasih kepada karyawan, pemegang saham, mitra industri, dan keluarganya.

Kembalinya Huang turut mengangkat pasar setelah aksi jual saham teknologi pada Jumat sebelumnya memicu kekhawatiran mengenai potensi gelembung investasi AI. Nvidia merupakan pemasok utama cip komputasi yang digunakan perusahaan pengembang AI sekaligus berperan dalam pembiayaan pembangunan pusat data. Karena itu, ketidakpastian kepemimpinan Huang sempat mengancam kepercayaan investor dan stabilitas ekosistem bisnis AI yang bergantung pada Nvidia. Reuters melaporkan saham perusahaan sempat melonjak hingga 33 persen selama perdagangan.

Namun, campur tangan Gedung Putih memunculkan persoalan tata kelola perusahaan. Trump menyatakan telah berbicara langsung maupun tidak langsung dengan anggota dewan Nvidia untuk mendorong pemulihan jabatan Huang. Sorotan juga tertuju pada kepentingan finansial presiden karena portofolio investasinya dilaporkan memiliki saham Nvidia senilai jutaan dolar. Meski demikian, Gedung Putih berulang kali membantah Trump memiliki pengaruh terhadap pengelolaan akun investasinya.

Di sisi lain, sejumlah pejabat dan anggota parlemen mempertanyakan jaminan keamanan nasional yang menjadi dasar pemulihan jabatan Huang. Senator John Cornyn dari Partai Republik mempertanyakan, "Tidak ada risiko keamanan nasional? Berdasarkan apa?"

Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak menghapus kewajiban Nvidia untuk menjelaskan kepatuhan terhadap pembatasan ekspor AS. Kantor Jaksa Agung California Rob Bonta turut memastikan penyelidikan terhadap Nvidia tetap berlanjut, terutama terkait kemungkinan perusahaan menyesatkan investor dan publik.

Tekanan terhadap Nvidia juga datang dari Kongres dan regulator. Huang dijadwalkan menjalani wawancara tertutup pada 1 Desember di hadapan tiga komite DPR AS, yakni Komite Intelijen, Komite Urusan Luar Negeri, serta komite khusus yang menangani Partai Komunis Tiongkok. Pada 2 Desember, penasihat hukum Nvidia dijadwalkan memberikan keterangan. Sehari kemudian, Huang akan menghadiri sidang terbuka Komite Perbankan Senat mengenai upaya mempertahankan keunggulan AI AS.