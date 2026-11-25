JawaPos.com - Persaingan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di sektor teknologi semakin meluas ke infrastruktur komunikasi. Pemerintah AS melalui Federal Communications Commission (FCC) memperketat akses perusahaan telekomunikasi Tiongkok terhadap sumber daya nomor telepon domestik. Kebijakan tersebut memicu protes Beijing yang menilai Washington menggunakan alasan keamanan nasional untuk menekan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Dilansir dari South China Morning Post, Selasa (24/11/2026), FCC pada Kamis (19/11) menyetujui aturan yang membatasi operator Tiongkok, termasuk China Mobile, China Telecom, dan China Unicom, memperoleh akses langsung ke nomor telepon AS. Regulator tersebut mendasarkan keputusan pada pertimbangan keamanan nasional sekaligus upaya memberantas panggilan otomatis ilegal atau robocall yang kerap digunakan untuk penipuan.

Menanggapi keputusan itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Minggu (22/11) mendesak Washington mencabut kebijakan tersebut. Beijing menuduh FCC menyalahgunakan kewenangan regulator dengan memperluas definisi risiko keamanan nasional tanpa bukti yang memadai.

Dalam pernyataannya, kementerian menyebut FCC telah melanggar prinsip nondiskriminasi dan persaingan usaha yang adil dengan mencemarkan nama serta sengaja menekan perusahaan telekomunikasi Tiongkok yang beroperasi di AS.

Kementerian tersebut juga menyoroti langkah Washington yang dinilai terus mendorong pemisahan rantai pasok kedua negara dalam sektor komunikasi, telekomunikasi, serta pengujian dan sertifikasi.

Kebijakan itu, menurut Beijing, bertentangan dengan kesepahaman penting yang dicapai kedua kepala negara dan mengganggu stabilitas hubungan ekonomi serta perdagangan AS-Tiongkok. Pemerintah Tiongkok meminta AS segera membatalkan pembatasan dan kembali menyelesaikan persoalan melalui konsultasi. Beijing juga menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya.

Ketegangan ini mencuat hanya beberapa jam setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu Presiden AS Donald Trump di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen pada Kamis (19/11).

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington turut mengecam kebijakan tersebut dengan menilai AS telah memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menargetkan perusahaan Tiongkok. Dengan demikian, pertemuan kedua pemimpin belum menghentikan perbedaan kebijakan di sektor teknologi strategis.

Dari sisi AS, FCC menyatakan pembatasan diperlukan untuk menutup celah penyalahgunaan sistem telepon. Aturan baru mewajibkan penyedia layanan Voice over Internet Protocol (VoIP), yakni teknologi yang mengirimkan suara melalui koneksi internet, memenuhi pemeriksaan keamanan nasional lebih ketat sebelum memperoleh akses langsung ke nomor telepon.

FCC menyatakan langkahnya sebagai upaya "menindak pihak-pihak bermasalah yang mengakses nomor telepon Amerika dan skema robocall ilegal." Ketua FCC Brendan Carr sebelumnya mengatakan kebijakan tersebut akan "memperkuat garis pertahanan pertama kami terhadap pihak-pihak bermasalah dan pelaku robocall ilegal."

Pembatasan juga menjangkau penyedia layanan berbasis protokol internet yang menggunakan perangkat dari perusahaan dalam daftar FCC atau Covered List. Daftar tersebut mencakup Huawei Technologies dan ZTE yang dinilai berisiko terhadap keamanan nasional AS.

Bagi penyedia VoIP, akses langsung selama ini menjadi pilihan lebih murah dibandingkan menggunakan perantara sekaligus memudahkan penyediaan fitur layanan lanjutan. Karena itu, aturan baru berpotensi menambah beban operasional perusahaan yang terdampak.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembatasan Washington terhadap industri teknologi Tiongkok. FCC sebelumnya melarang perangkat yang menggunakan cip buatan HiSilicon, anak perusahaan Huawei, serta membatasi impor robot, drone, dan inverter daya baru dari Tiongkok. Bulan lalu, lembaga itu juga memutuskan melarang laboratorium dan lembaga sertifikasi Tiongkok menguji perangkat elektronik untuk pasar AS mulai Desember 2028.

Selain itu, FCC masih mempertimbangkan larangan bagi operator telekomunikasi Tiongkok untuk terhubung ke jaringan AS maupun mengoperasikan pusat data di negara tersebut. Langkah lain yang turut disiapkan adalah pembatasan impor model baru transceiver optik Tiongkok, perangkat yang mengirimkan data melalui kabel serat optik dan menjadi komponen penting infrastruktur pusat data.

Beijing sebelumnya telah merespons tekanan serupa. Pada Agustus, pemerintah Tiongkok memperketat kontrol ekspor drone dan teknologi terkait, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan AS.