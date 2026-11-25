JawaPos.com - Ambisi membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang sempat mengangkat valuasi perusahaan teknologi kini menghadapi ujian dari pasar keuangan. Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle, kehilangan USD 10,9 miliar (sekitar Rp 198,27 triliun dengan kurs Rp 18.190 per dolar AS) dalam sehari setelah saham perusahaannya anjlok. Penurunan tersebut sekaligus membuat Ellison terlempar dari jajaran 10 orang terkaya di dunia.

Dilansir dari Fortune, Selasa (24/11/2026), berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Ellison menyusut pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu seiring berlanjutnya tekanan terhadap saham Oracle. Harga saham perusahaan komputasi awan tersebut turun sekitar 7,5 persen menjadi USD 102 per lembar, level terendah sejak Januari 2024. Secara tahunan, saham Oracle telah merosot 47 persen.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan September 2025, ketika saham Oracle menyentuh USD 345 per lembar akibat lonjakan permintaan komputasi AI. Kini, investor mengkhawatirkan belanja infrastruktur AI, utang yang bertambah, serta arus kas bebas negatif. Ketiganya menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Oracle membiayai ekspansi.

Sekitar 40 persen saham Oracle dimiliki Ellison sehingga pelemahan harga memangkas kekayaannya. Posisinya kini berada di bawah tiga pewaris Walmart, Jim Walton, Rob Walton, dan Alice Walton. Meski kehilangan miliaran dolar, kekayaannya masih diperkirakan mencapai USD 139 miliar atau sekitar Rp 2.527,21 triliun.

Fenomena ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara valuasi perusahaan teknologi dan kekayaan pribadi para pendirinya. Pada September 2025, Ellison bahkan sempat menggeser Elon Musk dari posisi orang terkaya dunia setelah laporan kinerja kuartalan Oracle melampaui ekspektasi. Kekayaannya melonjak USD 101 miliar dalam semalam menjadi USD 393 miliar, melampaui kekayaan Musk yang saat itu mencapai USD 385 miliar.

Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak bertahan lama. Bloomberg mencatat kekayaan Ellison kembali menyusut USD 34 miliar hanya dalam dua hari setelah lonjakan saham Oracle. Ekonom University of California, Berkeley, J. Bradford DeLong, menjelaskan kepada Fortune bahwa pembalikan tersebut dipicu oleh munculnya "keraguan kedua" investor terhadap kesepakatan bisnis komputasi awan Oracle dengan OpenAI. Perubahan persepsi pasar terhadap prospek kemitraan AI pun dapat memengaruhi valuasi perusahaan dalam waktu singkat.

Kekhawatiran terhadap pembiayaan ekspansi Oracle juga terlihat dari laporan Reuters pada Juni 2026. Perusahaan memperkirakan belanja modal tahun fiskal 2027 mencapai USD 95 miliar, jauh di atas perkiraan analis sebesar USD 67,66 miliar. Oracle juga berencana menghimpun hampir USD 40 miliar melalui penerbitan utang dan saham.

Analis eMarketer Jacob Bourne memperingatkan, "Permintaan memang nyata, terlihat dari pertumbuhan pendapatan dan pesanan infrastruktur komputasi awan. Namun, persoalan pendanaannya semakin sulit, bukan semakin mudah, karena belanja modal jauh melampaui perkiraan dan arus kas bebas masih negatif."

Risiko serupa menjadi perhatian pelaku pasar terhadap perusahaan teknologi lain yang berlomba membangun pusat data dan kapasitas komputasi AI. Chief Investment Officer Morgan Stanley Wealth Management Lisa Shalett sebelumnya mengatakan kepada Fortune, "Setiap pagi, hal pertama yang saya lihat di Bloomberg adalah perkembangan selisih imbal hasil credit default swap atas utang Oracle." Menurutnya, “Jika orang mulai mengkhawatirkan kemampuan Oracle membayar utangnya, itu akan menjadi indikasi awal bahwa pasar mulai gelisah."

Di sisi lain, Michael Dell, pendiri sekaligus CEO Dell Technologies, memperlihatkan bagaimana gelombang AI dapat menghasilkan kenaikan kekayaan yang sama besarnya. Kepemilikannya sekitar 40 persen di perusahaan membuat kekayaannya bertambah USD 122 miliar antara September 2025 dan September 2026, hingga mencapai USD 262 miliar. Namun, nilainya kemudian berfluktuasi mengikuti pasar dan tercatat sekitar USD 176 miliar, menempatkannya di posisi keenam orang terkaya dunia menurut Bloomberg.

Perubahan serupa juga dialami Robert Langer, salah satu pendiri Moderna. Kekayaannya kembali menembus USD 1 miliar setelah saham perusahaan bioteknologi tersebut melonjak menyusul hasil positif uji klinis fase ketiga vaksin kanker berbasis mRNA untuk melanoma yang dikembangkan bersama Merck. Nilai kepemilikan saham Langer meningkat dua kali lipat dan kekayaannya mencapai sekitar USD 1,7 miliar menurut analisis Forbes pada Agustus.