JawaPos.com - Dampak perubahan iklim mulai mengubah pasar properti Selandia Baru. Westpac kini mempertimbangkan risiko bencana alam dalam pemberian kredit perumahan. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam penanganan krisis iklim ketika relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana tidak kunjung dikelola melalui strategi nasional. Bank dan perusahaan asuransi justru mulai menentukan masa depan kawasan tersebut melalui keputusan bisnis.

Dilansir dari The Spinoff, Selasa (24/11/2026), persoalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di Kāpiti Coast, wilayah pesisir Wellington. Pada 2012, sekitar 1.800 pemilik rumah menerima surat dari pemerintah daerah beserta peta yang memperingatkan bahwa properti mereka berisiko tersapu laut akibat kenaikan permukaan air dan gelombang badai.

Peringatan itu memicu perselisihan selama 14 tahun. Warga khawatir pencantuman risiko iklim dalam dokumen tata ruang dan informasi tanah akan menyulitkan mereka memperoleh asuransi serta menurunkan harga properti. Konflik melibatkan tuduhan penyangkalan iklim, intimidasi, dan tiga gugatan hukum. Perselisihan serupa terjadi di Christchurch, Tauranga, Nelson, West Coast, Northland, dan Omaha Beach. Sejumlah kelompok warga bahkan berhasil menghapus informasi risiko melalui tekanan politik dan jalur hukum.

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Situasi berubah ketika Westpac mengumumkan kebijakan baru pada November ini. Bank tersebut mulai memasukkan risiko banjir, tanah longsor, dan ancaman pesisir dalam keputusan kredit. Informasi bagi calon pembeli disiapkan ClimSystems, perusahaan konsultan iklim berbasis di Hamilton. Langkah ini menjadi keputusan paling terbuka dari perbankan Selandia Baru dalam mempertimbangkan risiko bencana.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berarti pengajuan kredit otomatis ditolak. Kepala bidang kredit konsumen Westpac, Jo McGregor, memperkirakan hanya sekitar 2 persen pinjaman yang terdampak. Bank dapat mengurangi plafon atau memperpendek tenor.

"Alih-alih memberikan pinjaman sebesar satu juta dolar, kami mungkin hanya bersedia memberikan hingga 800.000 dolar. Atau, kami mungkin bersedia memberikan tenor 20 atau 25 tahun, bukan 30 tahun," ujarnya kepada RNZ dalam program Morning Report.

Perubahan serupa terjadi di industri asuransi. Tower mulai menetapkan premi berdasarkan risiko setiap alamat, sedangkan AA Insurance menghentikan penerbitan polis baru di sejumlah wilayah Canterbury, Marlborough, dan West Coast. Ketika akses kredit dan asuransi menyusut, nilai properti berpotensi ikut jatuh. Bedanya, keputusan kini dibuat perusahaan swasta yang tidak dapat dipengaruhi melalui mekanisme gugatan terhadap pemerintah daerah.

Perkembangan tersebut menandai pergeseran dari konsep managed retreat, yakni relokasi terencana dari kawasan rawan bencana, menuju perpindahan tanpa koordinasi. Sebelumnya, pemerintah memberikan kompensasi kepada pemilik rumah di zona merah setelah gempa Christchurch pada 2010 dan 2011. Setelah banjir Auckland pada 2023, pemerintah pusat dan dewan kota berbagi biaya, sementara sebagian besar pemilik rumah menerima 95 persen nilai propertinya.

Namun, Menteri Perubahan Iklim Simon Watts tahun lalu mengisyaratkan peralihan dari pembayaran langsung menuju bantuan berdasarkan tingkat kesulitan ekonomi. Kelompok penasihat independen Kementerian Lingkungan Hidup juga merekomendasikan agar pemilik properti lebih bertanggung jawab memahami dan mengelola risiko.

Selandia Baru sebenarnya memiliki kesempatan menyusun strategi nasional melalui National Adaptation Plan yang diusulkan Menteri Perubahan Iklim James Shaw pada 2023. Namun, rencana tersebut tidak mencapai kesepakatan lintas partai mengenai pelaksanaan dan pembiayaannya. Sementara itu, masyarakat terdampak lebih banyak memperdebatkan validitas ancaman daripada membahas langkah penanganan.

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