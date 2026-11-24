JawaPos.com - Kecelakaan maut terjadi pada Selasa (24/11) waktu setempat, melibatkan bus penumpang dan truk di Jalan Al Watan, Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab (UEA), menewaskan 11 orang. Insiden tersebut memicu operasi penyelamatan besar-besaran setelah tim darurat menerima laporan kecelakaan.

Kementerian Dalam Negeri UEA mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia dalam pernyataan resminya. Namun, hingga kini, identitas para korban maupun kronologi lengkap kecelakaan belum diumumkan.

Tim khusus dari layanan darurat langsung dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi. Mereka bekerja bersama petugas ambulans, Pertahanan Sipil (Civil Defence), serta sejumlah instansi terkait.

Selain mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan medis darurat, petugas juga mengamankan lokasi kejadian serta mengatur arus lalu lintas agar proses penanganan berjalan lancar.

Penyebab Kecelakaan Bus dan Truk Masih Diselidiki Melansir Gulf News, Kementerian Dalam Negeri UEA menyatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab tabrakan yang merenggut 11 nyawa tersebut.

Hasil investigasi akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Otoritas belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor yang memicu kecelakaan, termasuk kemungkinan keterlibatan kondisi kendaraan maupun situasi jalan.

Pemerintah UEA juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan kerabat korban meninggal dunia. Mereka berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi musibah tersebut.

Di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai kecelakaan, kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.

Masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi pemerintah dan kepolisian untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan kasus.

Sebelumnya, Kecelakaan Beruntun di Fujairah Tewaskan 14 Orang Kecelakaan di Ras Al Khaimah terjadi setelah tragedi lalu lintas yang lebih besar mengguncang Fujairah pada 12 November 2026.

Dua kecelakaan beruntun di Jalan Sheikh Khalifa bin Zayed, Fujairah, menewaskan 14 orang dan menyebabkan 30 lainnya mengalami luka-luka.

Kementerian Dalam Negeri UEA mengidentifikasi para korban meninggal dunia terdiri atas 10 warga negara Emirat dan empat warga negara India.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan pertama bermula ketika sebuah kendaraan menabrak truk yang sedang berhenti.

Situasi kemudian semakin parah setelah sebuah truk lain yang membawa dua kontainer pengiriman menabrak sejumlah kendaraan sebelum akhirnya terguling.

Lokasi kejadian diketahui berada di ruas jalan yang salah satu lajurnya ditutup sementara karena pekerjaan pemeliharaan.

Besarnya dampak kecelakaan terlihat dari jumlah kendaraan yang terlibat. Sebanyak 18 kendaraan dan lima truk tercatat menjadi bagian dari rangkaian insiden tersebut.

Kejaksaan Federal UEA kemudian memerintahkan pemeriksaan teknis dan inspeksi langsung di lokasi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Sementara itu, pengemudi truk yang terlibat dalam insiden tersebut ditahan ketika masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Rentetan kecelakaan fatal tersebut kembali mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, terutama di jalan raya yang dilalui kendaraan berat.

Otoritas UEA meminta pengemudi mobil maupun truk untuk lebih berhati-hati, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, serta mematuhi batas kecepatan yang berlaku.

Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika menghadapi kondisi lalu lintas yang melambat atau ketika melintasi ruas jalan yang sedang menjalani pekerjaan perbaikan.

Jarak aman menjadi salah satu aspek penting karena kendaraan membutuhkan ruang dan waktu lebih panjang untuk berhenti, terutama truk bermuatan berat.