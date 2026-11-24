JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan Pemerintah Turkiye belum bersedia menerima 10.000 pengungsi Rohingya asal Myanmar yang berada di Malaysia.

"Saya sudah menerima konfirmasi dari Pemerintah Turkiye dua hari lalu bahwa mereka belum bersedia untuk mempertimbangkannya, tetapi dari pihak Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh wakil perdana menteri, telah diajukan permintaan agar hal tersebut dipertimbangkan," kata Anwar Ibrahim di Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Selasa.

Diberitakan sebelumnya, Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyatakan Pemerintah Malaysia berencana menempatkan sebanyak 10.000 pengungsi Rohingya di negara tersebut untuk bekerja di Turkiye melalui program pelatihan keterampilan terstruktur.

Dengan demikian, persetujuan dari Pemerintah Turkiye untuk menerima 10.000 pengungsi Rohingya itu merupakan perkembangan yang sangat positif dalam upaya Malaysia mencari solusi jangka panjang terhadap isu pengungsi Rohingya.

Namun demikian, perkembangan terbaru yang disampaikan Anwar Ibrahim di parlemen, Selasa, Turkiye belum bersedia menerima pengungsi Rohingya dari Malaysia itu.

Alasannya, Turkiye saat ini menanggung lebih dari 4 juta pelarian dari negara-negara Teluk, Arab, dan beberapa negara tetangga.

"Namun, kami tidak ingin hal ini disalahartikan. Sebagaimana disampaikan oleh wakil perdana menteri, upaya ini sejalan dengan sikap Malaysia untuk mencari negara ketiga, negara mana pun yang mampu melakukannya, termasuk negara-negara anggota OKI, agar bersedia menampung mereka," kata Anwar.

Malaysia menilai Turkiye mungkin dapat mempertimbangkan hal tersebut, mengingat tradisi panjang negara itu dalam menerima dan membantu banyak pengungsi dari negara-negara Islam.

"Tetapi dalam konteks ini, pihak Turkiye telah menyatakan dengan tegas karena mereka sudah banyak tanggungan yang ada, mereka belum bersedia," jelasnya.

Anwar pun menyampaikan Malaysia menghormati keputusan Pemerintah Turkiye, terlebih Turkiye saat ini merupakan negara yang paling banyak menampung pelarian di dunia.