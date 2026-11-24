JawaPos.com - Tiongkok bersiap menyambut astronaut asing pertama di stasiun luar angkasa Tiangong. Muhammad Zeeshan Ali, pilot Angkatan Udara Pakistan, terpilih menjadi bagian dari kru misi Shenzhou-24 yang dijadwalkan meluncur pada Rabu (25/11). Ia mengaku membawa harapan 250 juta warga Pakistan dalam penerbangan bersejarah tersebut.

Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), Selasa (24/11), Ali akan bergabung dengan dua astronaut Tiongkok, Tang Hongbo dan Wu Yi. Juru bicara Badan Antariksa Berawak Tiongkok sekaligus Direktur Biro Perencanaan Umum Zhang Jingbo mengatakan pesawat dijadwalkan lepas landas pukul 08.18 waktu Beijing.

Misi tersebut menjadi penerbangan antariksa gabungan pertama antara astronaut Tiongkok dan negara asing dalam sejarah program antariksa berawak Tiongkok.

Ali akan menghabiskan sekitar satu pekan di Tiangong sebagai spesialis muatan sebelum kembali ke Bumi menggunakan pesawat Shenzhou-23. Ia akan pulang bersama dua anggota kru yang telah menjalani rotasi selama enam bulan, yakni Zhang Zhiyuan dan astronaut pertama Hong Kong, Lai Ka-ying.

Sementara itu, Zhu Yangzhu, anggota ketiga kru Shenzhou-23, akan tetap berada di Tiangong selama enam bulan berikutnya bersama dua astronaut Tiongkok dari misi Shenzhou-24. Dengan demikian, Zhu berpeluang menjadi astronaut Tiongkok pertama yang menjalani masa tinggal selama satu tahun penuh di orbit.

Pengalaman tersebut akan membantu para ilmuwan memahami kemampuan tubuh manusia beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa dalam jangka panjang. Data yang dikumpulkan juga menjadi bekal penting untuk misi pendaratan berawak di Bulan hingga eksplorasi Mars.

Tiongkok menargetkan dapat mengirim astronaut ke Bulan sebelum 2030. Misi itu direncanakan membawa tiga orang, dengan dua astronaut diperkirakan akan menginjakkan kaki di permukaan Bulan.

Wakil Kepala Perancang Program Antariksa Berawak sekaligus Kepala Perancang Program Eksplorasi Bulan Wang Xiang menyampaikan rencana tersebut pada Oktober lalu.

Zhang mengatakan program eksplorasi Bulan Tiongkok telah mencapai sejumlah hasil penting. Persiapan peluncuran roket Long March-10A dan pesawat berawak Mengzhou juga akan segera dilakukan untuk menguji prosedur serta keterhubungan sistem. Setelah itu, penerbangan verifikasi teknologi roket Long March-10 akan menyusul.

Penerbangan perdana wahana pendarat Bulan Lanyue juga disebut berjalan sesuai jadwal.

Dalam konferensi pers terpisah pada Selasa, Ali menyampaikan bahwa penerbangan pertamanya bukan sekadar pencapaian pribadi. Ia juga membawa nama negaranya.

"Saya tidak terbang untuk diri saya sendiri. Saya membawa nama Pakistan di pundak saya, harapan 250 juta warga Pakistan," kata Ali dalam bahasa Inggris.

Ia juga menyampaikan pesan kepada anak-anak Pakistan yang menyaksikan misinya dari Bumi.

"Kepada setiap anak yang menyaksikan ketika saya berada di orbit, lihatlah langit dan ingat bahwa saya berada di atas sana bersama mimpi-mimpi kalian," ujarnya.

Ali telah menjalani pelatihan di Tiongkok selama tujuh bulan sejak terpilih pada April. Salah satu materi yang dipelajarinya adalah perintah operasional dalam bahasa Mandarin. Sebelumnya, ia tidak bisa berbicara dalam bahasa tersebut, tetapi kini sudah mampu berkomunikasi dengan rekan-rekan satu timnya.

Untuk mendukung komunikasi, Tiongkok juga menyiapkan panduan operasional dalam dua bahasa, Mandarin dan Inggris. Makanan halal turut disediakan bagi Ali selama berada di stasiun Tiangong.

Dalam misi Shenzhou-24, Tang akan bertugas sebagai komandan. Ia merupakan astronaut veteran yang pernah mengikuti misi Shenzhou-12, penerbangan berawak pertama yang mencapai Tiangong, serta Shenzhou-17. Misi mendatang akan menjadikannya astronaut Tiongkok pertama yang mengunjungi stasiun tersebut sebanyak tiga kali.

Sementara itu, bagi Wu, penerbangan ini menjadi misi antariksa pertamanya sebagai insinyur penerbangan. Kedua astronaut Tiongkok tersebut juga akan menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan Ali untuk mempermudah koordinasi.

Zhang turut memberikan apresiasi kepada Lai Ka-ying, astronaut Hong Kong yang akan kembali ke Bumi setelah menyelesaikan misi Shenzhou-23. Lai dinilai berhasil menuntaskan seluruh tugas, mulai dari penelitian sains antariksa, pengujian teknologi, hingga penyampaian kuliah sains kepada masyarakat.

Saat aktivitas di luar wahana, Lai mengoperasikan lengan robot dari dalam kabin. Perannya membantu dua rekan setimnya menyelesaikan sejumlah pekerjaan, termasuk memperbaiki panel surya dan memasang perangkat pelindung dari puing-puing antariksa.

Zhang menyebut partisipasi astronaut Pakistan sebagai pencapaian penting bagi hubungan kedua negara yang tahun ini memperingati 75 tahun hubungan diplomatik.