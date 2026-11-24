JawaPos.com - Tiongkok akan mengirim astronaut asal Pakistan ke stasiun luar angkasa Tiangong. Muhammad Zeeshan Ali terpilih menjadi spesialis muatan dalam misi Shenzhou 24 dan akan mencatat sejarah sebagai warga negara asing pertama yang mengunjungi stasiun antariksa milik Tiongkok tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (24/11), kantor berita resmi Xinhua mengutip Badan Antariksa Berawak Tiongkok yang mengumumkan pemilihan Ali sebagai bagian dari kru misi tersebut.

Pesawat Shenzhou 24 dijadwalkan meluncur pada Rabu pukul 08.18 waktu Beijing dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di wilayah barat laut Tiongkok.

Ali akan bergabung dengan dua astronaut Tiongkok, Tang Hongbo dan Wu Yi. Dalam misi tersebut, pria berusia 40 tahun itu akan berpartisipasi dalam sejumlah eksperimen sains antariksa bersama Tiongkok dan Pakistan selama berada di orbit.

Setelah menyelesaikan penerbangan jangka pendek, Ali dijadwalkan kembali ke Bumi menggunakan pesawat Shenzhou 23, menurut badan antariksa tersebut.

Misi ini berlangsung di tengah persaingan pengembangan teknologi antariksa antara Beijing dan Washington. Tiongkok telah menetapkan target untuk melakukan pendaratan berawak pertama di Bulan pada 2030.