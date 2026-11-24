JawaPos.com - Jensen Huang mengalami salah satu periode paling dramatis sepanjang kariernya di Nvidia. Pendiri sekaligus CEO perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu sempat mengundurkan diri setelah pengakuan perselingkuhannya berkembang menjadi kontroversi yang menyeret isu dugaan spionase dan keamanan nasional. Namun, hanya dalam 11 hari, Huang kembali menduduki kursi CEO Nvidia.

Dewan direksi Nvidia secara bulat menyetujui pengangkatan kembali Huang pada 23 November 2026. Keputusan tersebut sekaligus membalikkan sikap dewan yang sebelumnya menyatakan tidak memiliki rencana untuk mengembalikan sang pendiri ke posisi tertinggi perusahaan.

Perjalanan Huang dari pengakuan perselingkuhan, pengunduran diri, hingga kembali memimpin Nvidia memperlihatkan betapa rumit persoalan yang dihadapi perusahaan. Bukan hanya menyangkut kehidupan pribadi seorang CEO, kontroversi tersebut juga berkembang menjadi persoalan reputasi, tata kelola perusahaan, dan potensi ancaman keamanan nasional AS.

Perselingkuhan Jensen Huang Terungkap, Nama Alice Huang Ikut Terseret

Kontroversi bermula dari sejumlah laporan media pada akhir Oktober hingga awal November 2026 yang mengungkap dugaan hubungan di luar pernikahan Jensen Huang.

Pada 8 November 2026, Huang akhirnya mengakui ketidaksetiaannya melalui sebuah memo internal kepada karyawan Nvidia. Dia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan orang-orang di lingkungan perusahaan.

Pengakuan tersebut membuat persoalan pribadi Huang menjadi perhatian publik. Situasinya semakin rumit setelah muncul pemberitaan mengenai Alice Huang, yang juga dikenal sebagai Alice Weng.

Alice merupakan mantan eksekutif perusahaan pusat data Megaspeed di Singapura. Namanya menjadi perhatian karena adanya dugaan keterkaitan dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok atau lembaga intelijen negara tersebut.

Dugaan itu memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan dan risiko keamanan, mengingat Nvidia merupakan perusahaan yang teknologinya memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Alice dengan intelijen Tiongkok belum terbukti. Pemerintah Tiongkok juga membantah tuduhan tersebut.

Kontroversi turut berkembang dengan munculnya laporan mengenai dugaan hubungan pribadi Huang dengan sejumlah orang di lingkungan perusahaan.

Dewan direksi Nvidia kemudian membentuk komite khusus yang seluruh anggotanya merupakan direktur independen. Komite tersebut menunjuk penasihat hukum eksternal untuk menyelidiki dugaan operasi intelijen asing dan persoalan kepatuhan internal.

Mundur Setelah 33 Tahun Membangun Nvidia

Tekanan yang semakin besar akhirnya berujung pada pengunduran diri Huang pada 12 November 2026.

Setelah memimpin Nvidia selama sekitar 33 tahun, Huang meninggalkan jabatan Presiden dan CEO sekaligus posisinya sebagai anggota dewan direksi.

Nvidia kemudian menunjuk Colette Kress, yang sebelumnya menjabat Chief Financial Officer (CFO), sebagai CEO sementara.

Pengunduran diri Huang menjadi peristiwa besar bagi Nvidia. Sebab, perusahaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosok Huang yang membangunnya sejak awal hingga menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam industri semikonduktor dunia.

Di bawah kepemimpinannya, Nvidia mengalami transformasi besar. Perusahaan yang awalnya dikenal melalui cip grafis untuk komputer dan industri gim berkembang menjadi pemasok utama prosesor untuk pusat data dan pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Namun, persoalan yang menimpa Huang tidak berhenti setelah dia meninggalkan jabatan CEO. Nvidia juga menghadapi perhatian regulator dan aparat penegak hukum AS terkait dugaan risiko keamanan nasional dan kepatuhan perdagangan.

Sempat Ditolak Dewan, Dukungan untuk Huang Terus Mengalir

Peluang Huang kembali memimpin Nvidia sempat terlihat tertutup.

Pada 17 November 2026, Ketua Dewan Direksi Nvidia Harvey C. Jones menyampaikan bahwa perusahaan tidak memiliki rencana untuk mengangkat kembali Huang sebagai CEO.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pengunduran diri Huang akan menjadi akhir dari kepemimpinannya di perusahaan yang telah dibangun selama lebih dari tiga dekade.

Namun, dukungan terhadap Huang justru terus bermunculan. Sejumlah karyawan dan tokoh industri teknologi menyuarakan keinginan agar pendiri Nvidia tersebut kembali memimpin perusahaan.

Nama Elon Musk dan Garry Tan termasuk di antara tokoh teknologi yang memberikan dukungan.

Presiden AS Donald Trump juga secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kemungkinan Huang kembali menjadi CEO. Trump menilai Huang layak mendapatkan kesempatan kedua dan menyebut kepulangannya tidak akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional AS.

Dukungan tersebut menjadi perkembangan penting karena kontroversi yang menimpa Huang sebelumnya telah menyeret persoalan keamanan nasional ke dalam pembahasan kepemimpinan Nvidia.

11 Hari Kemudian, Jensen Huang Kembali Jadi CEO Nvidia

Situasi berubah pada 23 November 2026. Dewan direksi Nvidia secara bulat memutuskan mengangkat kembali Huang sebagai Presiden, CEO, sekaligus anggota dewan direksi. Keputusan tersebut berlaku efektif segera.

Dalam pengumuman resminya, Nvidia menyebut keputusan diambil setelah serangkaian diskusi dan pertemuan dengan Huang. Dewan mengaku telah memperoleh keyakinan mengenai keterbukaan Huang dan kemampuannya memimpin perusahaan.

Dewan juga mengungkapkan telah menerima masukan dari pejabat senior pemerintah AS sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan masukan tersebut, Nvidia menyatakan tidak melihat adanya risiko keamanan nasional dari pengangkatan kembali Huang.

Ketua Dewan Direksi Harvey C. Jones mengatakan Huang merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Nvidia.

"Dewan percaya Jensen adalah orang yang tepat untuk memimpin Nvidia, dan pengangkatannya kembali merupakan keputusan terbaik bagi pemegang saham, karyawan, mitra, serta pelanggan kami," kata Jones.

Jones juga menyampaikan apresiasi kepada Colette Kress yang telah menjalankan tugas sebagai CEO sementara. Kress selanjutnya kembali menjalankan tanggung jawabnya sebagai CFO Nvidia.

Huang menyambut keputusan tersebut dengan menyatakan kehormatannya untuk kembali memimpin perusahaan teknologi yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan industri global.

"Saya merasa terhormat bisa kembali ke Nvidia dan memimpin salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia pada awal revolusi industri baru," ujar Huang.

Dia juga berterima kasih kepada dewan direksi, karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, dan keluarganya yang memberikan dukungan selama masa sulit tersebut.

Investigasi Tetap Berjalan Meski Huang Sudah Kembali

Kembalinya Huang ke kursi CEO tidak berarti seluruh persoalan yang menimpanya telah selesai.

Nvidia memastikan komite independen tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan operasi intelijen asing yang dikaitkan dengan Huang. Sang CEO juga menyatakan mendukung penuh proses tersebut dan berkomitmen bekerja sama hingga investigasi selesai.

Selain itu, Nvidia membentuk National Security and Export Control Committee yang beranggotakan direktur independen. Komite ini bertugas mengawasi kepatuhan perdagangan dan potensi risiko keamanan nasional.

Perusahaan juga mulai mencari Chief Compliance Officer (CCO) baru untuk mengawasi kepatuhan internal secara menyeluruh. Posisi tersebut nantinya akan melapor kepada Nominating and Corporate Governance Committee.

Nvidia turut menegaskan akan terus bekerja sama dengan penyelidikan dan permintaan informasi dari pemerintah.