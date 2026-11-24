JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan penyedia pusat data asal Singapura, Megaspeed International, ke daftar hitam perdagangan.

Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam penyelundupan chip canggih Nvidia ke Tiongkok dan menjadi sorotan dalam skandal spionase yang turut menyeret CEO Nvidia Jensen Huang.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (24/11), keputusan Departemen Perdagangan AS itu diumumkan pada Senin. Megaspeed diketahui merupakan pelanggan Nvidia.

Perusahaan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan seorang perempuan yang diduga menjadi aset intelijen Tiongkok dan pernah menjabat sebagai eksekutif senior di Megaspeed. Huang mengakui pernah menjalin hubungan di luar pernikahan dengan perempuan tersebut.

Langkah Departemen Perdagangan AS itu muncul hanya beberapa jam setelah Nvidia mengumumkan bahwa Huang kembali menjabat sebagai CEO.

Pengumuman tersebut disampaikan kurang dari dua pekan setelah Huang mengundurkan diri menyusul laporan mengenai sejumlah hubungan asmara dan dugaan spionase.

Dalam dokumen yang akan diterbitkan di Federal Register pada Rabu, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS memasukkan Megaspeed ke dalam Entity List.

Daftar tersebut merupakan instrumen pengendalian ekspor yang membatasi akses perusahaan atau entitas tertentu terhadap barang dan teknologi asal AS.

Biro tersebut menyatakan terdapat "risiko signifikan" bahwa Megaspeed dan sejumlah entitas lain yang baru dimasukkan ke daftar, termasuk dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, terlibat atau berpotensi terlibat dalam pengalihan produk komputasi canggih ke pengguna maupun penggunaan akhir yang tidak diizinkan.

Dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut ke daftar hitam, perusahaan AS diwajibkan memperoleh izin pemerintah sebelum menjual barang maupun teknologi kepada mereka.

Keputusan itu juga muncul setelah Departemen Perdagangan AS mendapat kritik karena dinilai lamban memasukkan Megaspeed ke daftar hitam.

Departemen tersebut sebenarnya telah memulai penyelidikan terhadap perusahaan itu sejak 2024 terkait dugaan pelanggaran aturan pengendalian ekspor.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya mengatakan kepada CNBC bahwa sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keuangan, telah mendukung penempatan Megaspeed dalam daftar hitam selama berbulan-bulan.