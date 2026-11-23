JawaPos.com - Di tengah memanasnya konflik Iran dan situasi keamanan Selat Hormuz yang semakin berbahaya, perenang endurance asal Inggris, Lewis Pugh, justru nekat menaklukkan jalur perairan strategis tersebut dengan berenang sejauh 15 kilometer selama tiga hari.

Bukan sekadar menguji ketahanan fisik, aksi berisiko tinggi itu dilakukan untuk memperingatkan dunia tentang kerusakan lingkungan laut akibat perang.

Risiko yang dihadapi Pugh bukan main-main. Selama berenang, pria berusia 56 tahun itu menyaksikan sejumlah serangan terhadap kapal komersial, ledakan di kejauhan, hingga pesawat tempur yang melintas di atasnya.

Bahkan, sebuah kapal tanker minyak dihantam proyektil hanya sekitar 2,5 mil atau 4 kilometer dari lokasi Pugh berenang pada hari pertama ekspedisi.

Situasi semakin mencekam pada hari kedua. Pugh melihat kobaran api membubung di atas sebuah tanjung yang memisahkannya dari kapal pengangkut gas minyak cair (LPG), Tara Gas. Kapal tersebut terbakar setelah menjadi sasaran serangan. Pugh bahkan sempat berenang melintasi area dekat kapal ketika api masih berkobar.

"Hal pertama yang langsung saya pikirkan adalah para pelaut yang berada di dalam kapal," kata Pugh dikutip Guardian.

"Api yang muncul sangat besar. Kapal-kapal ini membawa gas yang sangat mudah terbakar, dan serangan terhadap salah satunya bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat fatal, bukan hanya bagi awak kapal, tetapi juga bagi lingkungan laut di sekitarnya," lanjutnya.

Pugh merupakan Pelindung Lautan PBB (UN Patron of the Oceans). Ia diyakini menjadi orang pertama yang mencoba melakukan renang jarak jauh melintasi Selat Hormuz sejak konflik pecah pada Maret lalu.

Melalui aksi tersebut, ia ingin mendesak penghentian pertempuran, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta tindakan nyata untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat perang.

Berenang di Jalur Strategis yang Jadi Sasaran Serangan

Ekspedisi Pugh berlangsung di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi lintasan utama pengiriman minyak serta gas dari kawasan Timur Tengah ke pasar internasional.

Pugh memulai perjalanan dari Pulau Musandam, melewati kawasan pegunungan dan teluk-teluk di Semenanjung Musandam, Oman, serta hutan mangrove di wilayah Iran. Ia kemudian mencapai Cape of Hormuz di ujung utara semenanjung tersebut.

Total jarak yang ditempuh mencapai 9,3 mil atau sekitar 15 kilometer dalam waktu tiga hari.

Untuk mendukung keselamatan ekspedisi, sebuah tim kecil mendampinginya menggunakan kapal pendukung dan kayak yang terus berada di dekat lokasi Pugh berenang.

Meski demikian, keberadaan tim pendukung tidak menghilangkan risiko dari aktivitas militer di kawasan tersebut. Serangan terhadap kapal komersial dan ancaman ledakan membuat perjalanan itu berlangsung dalam situasi yang jauh dari aman.

Di balik aksi ekstremnya, Pugh ingin mengangkat persoalan yang menurutnya kurang mendapat perhatian, yakni dampak perang terhadap ekosistem laut.

"Perang menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa. Nyawa melayang, keluarga tercerai-berai, serta rumah, rumah sakit, dan sekolah bisa hancur hanya dalam hitungan menit. Namun, ada korban lain yang terlalu sedikit mendapat perhatian, yakni alam itu sendiri. Kerusakannya bisa berlangsung lama setelah pertempuran berhenti," ujarnya.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 175 kapal telah diserang sejak pertempuran dimulai. Sekitar 30 serangan di antaranya menyebabkan pencemaran lingkungan dalam skala signifikan.

Ancaman tersebut sangat serius mengingat Selat Hormuz juga menjadi habitat berbagai satwa laut, seperti dugong, penyu, dan hiu paus.

Pugh memperingatkan, tumpahan minyak dan kontaminasi bahan berbahaya dari kapal yang diserang dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan laut.

Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove termasuk ekosistem yang rentan mengalami kerusakan akibat pencemaran tersebut.

Perenang kelahiran Plymouth, Inggris, itu menilai kerusakan lingkungan akibat perang tidak selalu langsung terlihat. Namun, dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan konflik itu sendiri.