JawaPos.com - Raja Charles III mengirimkan pesan resmi kepada rakyat Palestina untuk memperingati 38 tahun Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Pesan tersebut menjadi yang pertama kalinya seorang raja Inggris secara resmi menyampaikan ucapan selamat kepada Palestina atas peringatan deklarasi kemerdekaannya.

Pesan Raja Charles disampaikan melalui Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Stephen Doughty, kepada Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, dalam pertemuan di Kedutaan Besar Palestina di London Barat, akhir pekan lalu.

Kantor Berita Palestina atau Palestine News Agency (PNA) melaporkan, pesan tersebut ditujukan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan berisi pengakuan atas penderitaan panjang yang dialami rakyat Palestina.

Dalam pesannya, Raja Charles juga menyampaikan harapan agar konflik di kawasan tersebut dapat berakhir melalui terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Pesan itu pertama kali diberitakan pada 15 November, sebelum secara resmi diserahkan kepada Zomlot pada Kamis.

Momentum Diplomatik di Tengah Pengakuan Inggris terhadap Palestina Pesan Raja Charles memiliki arti penting bagi Palestina, terutama karena Inggris selama ini memiliki hubungan historis yang kompleks dengan wilayah tersebut.

Langkah simbolis dari monarki Inggris itu muncul setelah pemerintah Inggris secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada tahun sebelumnya.

Sejak September, pemerintah Inggris juga meningkatkan tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Duta Besar Palestina Husam Zomlot menyambut positif langkah Inggris tersebut. Dia secara khusus mengapresiasi pemberian sanksi terhadap delapan perusahaan yang terlibat dalam perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.

Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap kelompok Israel Tzav 9. Kelompok tersebut dituding menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.

Sanksi tersebut menjadi bagian dari tekanan diplomatik Inggris terhadap aktivitas permukiman Israel dan tindakan yang menghambat bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.

Raja Charles Pernah Mengunjungi Palestina Hubungan Raja Charles dengan Palestina bukan hal baru. Pada Januari 2020, ketika masih bergelar Pangeran Charles, dia melakukan kunjungan ke Israel dan Tepi Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Charles bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta Presiden Israel saat itu, Reuven Rivlin.

Dia juga mengunjungi sejumlah tempat bersejarah dan keagamaan di Bethlehem, termasuk Gereja Kelahiran Yesus (Church of the Nativity) dan Masjid Omar.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu momen penting keterlibatan langsung anggota keluarga kerajaan Inggris dalam hubungan dengan Palestina dan Israel.

Peringatan 38 tahun Deklarasi Kemerdekaan Palestina merujuk pada peristiwa 15 November 1988.

Saat itu, Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), memproklamasikan kemerdekaan Negara Palestina dari pengasingannya di Aljir, Aljazair.

Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting perjuangan diplomatik Palestina untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka.

Palestina saat ini memiliki populasi sekitar 5,5 juta jiwa. Namun, perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan penuh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat pendudukan Israel, konflik berkepanjangan, dan belum tercapainya penyelesaian politik yang permanen.