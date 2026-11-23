JawaPos.com - Seorang pejabat pemerintah Tiongkok dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menjadi mata-mata badan intelijen asing dan membocorkan lebih dari 100 informasi rahasia negara. Aksi spionase tersebut bermula ketika dia bertugas di luar negeri, sebelum akhirnya direkrut melalui iming-iming uang hingga pemerasan.

Kasus ini terungkap melalui laporan Baomiguan, kanal media sosial milik Jincheng Press, perusahaan penerbitan di bawah Administrasi Nasional Perlindungan Rahasia Negara Tiongkok. Laporan yang dipublikasikan pada Senin itu mengungkap proses perekrutan hingga aktivitas spionase yang dilakukan pejabat bermarga Ma tersebut.

Selain hukuman mati, Ma juga dicabut hak politiknya seumur hidup. Seluruh harta pribadinya turut disita negara.

Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan kapan persidangan berlangsung, pengadilan yang menjatuhkan vonis, maupun apakah hukuman mati itu sudah dieksekusi. Identitas kementerian tempat Ma bekerja dan negara yang menjadi tujuan informasi rahasia juga tidak diungkap.

Dilansir via SCMP, pihak berwenang hanya menyebut negara tempat Ma pertama kali direkrut sebagai Negara A dan negara yang merekrutnya sebagai Negara B.

Pengungkapan kasus ini terbilang tidak biasa. Sebab, proses hukum perkara spionase dan keamanan nasional di Tiongkok umumnya berlangsung tertutup. Publikasi terbuka mengenai vonis mati dalam kasus mata-mata juga relatif jarang dilakukan.

Berawal dari Perkenalan dengan Agen Intelijen Asing Menurut laporan Baomiguan, keterlibatan Ma dalam kegiatan spionase bermula ketika dia ditempatkan di Negara A untuk menjalankan tugas kedinasan.

Di sana, Ma berkenalan dengan seorang petugas intelijen dari Negara B yang diidentifikasi menggunakan transliterasi nama Mandarin, Kailin.

Awalnya, Kailin membangun hubungan dengan Ma melalui pertemuan informal. Dia kerap mengundang Ma dengan alasan meningkatkan komunikasi dan belajar bahasa Mandarin.

Dalam proses tersebut, Kailin memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas kesediaan Ma menjalin komunikasi secara rutin.

Seiring waktu, pembicaraan mereka mulai bergeser ke persoalan politik dan perkembangan hubungan internasional. Kailin kemudian semakin sering menanyakan informasi mengenai personel serta aktivitas misi diplomatik Tiongkok di Negara A.

Ma mulai memberikan informasi sensitif mengenai misi tersebut. Dia bahkan menyerahkan direktori nomor telepon internal yang berisi kontak-kontak penting di lingkungan perwakilan Tiongkok.

Hubungan keduanya semakin jauh setelah Kailin memperkenalkan Ma kepada seorang rekannya bernama Tang Zheng.

Dalam sebuah pertemuan, Tang secara langsung meminta Ma bergabung dengan badan intelijen Negara B.

Ketika Ma menunjukkan keberatan, Tang mengancam akan melaporkan aktivitas ilegal yang sebelumnya dilakukan Ma kepada pemerintah Tiongkok.

Terdesak ancaman tersebut, Ma akhirnya menyerah dan bersedia menerima tugas dari jaringan intelijen asing.

Dibayar Setiap Bulan dan Diberi Laptop Khusus Setelah menyetujui perekrutan, Ma menandatangani perjanjian kerja sama resmi dengan badan intelijen Negara B.

Perjanjian tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan dan kesetiaan kepada pihak perekrut.

Sebagai imbalan, Ma menerima pembayaran rutin setiap bulan. Dia juga dibekali laptop khusus yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi intelijen.

Aktivitas spionase berlanjut bahkan setelah masa penugasannya di luar negeri berakhir dan Ma kembali bekerja di Tiongkok.

Laporan Baomiguan menyebut Ma menjalankan kegiatan tersebut dalam waktu cukup lama dari dalam kementerian tempatnya bekerja.

Pada siang hari, dia mengumpulkan dokumen rahasia yang dapat diakses melalui tugas dan kewenangan jabatannya. Dokumen tersebut dipilih berdasarkan permintaan dan instruksi dari pihak intelijen Negara B.

Pada malam hari, Ma menyusun serta mengompilasi dokumen yang telah dikumpulkan di rumahnya. Selanjutnya, informasi tersebut dikirim melalui situs web rahasia yang digunakan untuk kegiatan spionase.

Dengan cara tersebut, Ma memanfaatkan akses resmi sebagai pejabat pemerintah untuk memperoleh informasi yang seharusnya dilindungi negara.

Dampak aktivitas Ma terbilang serius. Selama menjalankan aksinya, dia disebut telah mencuri dan menyerahkan lebih dari 100 informasi intelijen kepada negara asing.

Dari jumlah tersebut, sembilan dokumen masuk kategori rahasia (secret), sedangkan 26 lainnya diklasifikasikan sebagai informasi konfidensial (confidential).

Dalam sistem klasifikasi rahasia negara Tiongkok, kedua kategori tersebut merupakan tingkat kedua dan ketiga tertinggi.

Artinya, informasi yang diserahkan Ma bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan mencakup materi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi bagi kepentingan negara.

Sebelum ditangkap, Ma juga telah menerima lebih dari 1 juta yuan atau sekitar USD 150.000 dari aktivitas spionase.

Uang tersebut diperoleh melalui penyerahan dana di dalam negeri maupun pertemuan di luar negeri. Selain pembayaran rutin, Ma juga mendapatkan bonus berdasarkan kualitas informasi yang diserahkan kepada jaringan intelijen asing.

Tiongkok Peringatkan Pejabat agar Waspada terhadap Jebakan Intelijen Pengungkapan kasus Ma menjadi bagian dari kampanye pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman spionase asing.

Melalui Baomiguan, otoritas perlindungan rahasia negara mengingatkan para pegawai pemerintah agar lebih berhati-hati dalam membangun hubungan sosial.

Mereka diminta untuk "membersihkan lingkaran sosial, lingkungan kehidupan, dan lingkaran pertemanan" agar tidak mudah dimanfaatkan oleh badan intelijen asing.

Peringatan tersebut juga menyoroti praktik honey trap, yakni upaya menjebak seseorang melalui pendekatan emosional atau hubungan pribadi untuk mendapatkan informasi sensitif.

Menurut otoritas Tiongkok, perekrutan mata-mata tidak selalu dilakukan melalui pendekatan langsung. Agen asing dapat memanfaatkan manipulasi emosional, iming-iming uang, hingga ancaman untuk membuat target bersedia bekerja sama.

Kementerian Keamanan Negara Tiongkok atau Ministry of State Security (MSS) sebelumnya juga berulang kali mengeluarkan peringatan mengenai metode perekrutan mata-mata yang semakin beragam.

Sejumlah kelompok dinilai rentan menjadi sasaran, terutama pegawai negeri dan pejabat pemerintah yang memiliki akses terhadap dokumen rahasia serta kebijakan internal negara.

Selain itu, peneliti di lembaga ilmiah, dosen, mahasiswa, hingga pekerja di sektor teknologi strategis juga masuk dalam kelompok yang menjadi perhatian.

Orang-orang yang tinggal atau bekerja di sekitar fasilitas rahasia dan instalasi militer turut dinilai berisiko menjadi target perekrutan.

Selain itu, dalam sejumlah peringatan sebelumnya, otoritas keamanan Tiongkok mengungkap berbagai modus yang diduga digunakan agen intelijen asing untuk mendekati calon target.

Salah satunya dengan menyamar sebagai akademisi atau peneliti proyek dari luar negeri. Mereka menawarkan pertukaran akademik, survei, hingga bantuan publikasi artikel di jurnal internasional sebagai pintu masuk membangun hubungan.

Ada pula pendekatan melalui sosok yang digambarkan sebagai teman dekat atau tempat berbagi cerita. Modus ini menyasar individu yang sedang mengalami persoalan pekerjaan maupun masalah keluarga.

Di dunia digital, agen asing juga disebut dapat menyamar sebagai teman dengan minat serupa melalui forum internet dan ruang percakapan daring.

Modus lainnya menggunakan kedok pengusaha kaya yang menawarkan investasi menggiurkan. Bahkan, ada pihak yang menyamar sebagai konsultan atau agen detektif untuk merekrut warga lokal melakukan riset berbayar maupun mengambil foto di sekitar fasilitas pertahanan.