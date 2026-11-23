JawaPos.com - Sekitar satu juta warga Afghanistan tewas selama invasi dan kehadiran militer Amerika Serikat dan NATO di Afghanistan sejak 2001 hingga 2021. Ihwal hal ini dikatakan salah seorang pemimpin kelompok Taliban, Anas Haqqani, Senin (23/11).

Menurut media Afghanistan, ini pertama kalinya otoritas Afghanistan secara terbuka mengungkapkan jumlah korban selama konflik bersenjata 20 tahun dengan militer AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Sekitar satu juta orang tak berdosa tewas di Afghanistan selama perang yang dikobarkan dengan dalih 'memerangi terorisme'... [Presiden AS saat itu] George Bush menginvasi Afghanistan yang mengakibatkan banyak warga Afghanistan dan Amerika tewas, namun, apa yang sebenarnya ia capai?" kata Haqqani, seperti dikutip Ariana News, dilansir dari Antara.

Ia juga menuduh Badan Intelijen Pusat AS (CIA) memanipulasi narasi dalam informasi publik dan "melabeli orang-orang sebagai teroris".