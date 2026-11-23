JawaPos.com - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent melunakkan sikapnya terhadap kemungkinan Jensen Huang kembali memimpin Nvidia. Setelah sebelumnya mendesak perombakan besar-besaran di perusahaan pembuat cip kecerdasan buatan (AI) tersebut, Bessent kini tidak lagi menutup kemungkinan Huang kembali menjabat sebagai CEO. Perubahan sikap itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya kepada mantan petinggi Nvidia tersebut.

Dilansir dari Financial Times, Senin (23/11/2026), Bessent sebelumnya meminta dewan direksi Nvidia melakukan "perombakan besar-besaran" dan mencari pemimpin baru dari luar perusahaan. Pekan lalu, dia menuding Nvidia memiliki "budaya ketidakpatuhan" dan berpotensi berupaya "mendongkrak pendapatan dan laba" melalui "penjualan yang diduga melanggar hukum". Pernyataan itu berkaitan dengan dugaan penjualan cip canggih yang berpotensi menyimpang dari ketentuan ekspor AS.

Namun, ketika ditanya apakah dukungan Trump terhadap Huang bertentangan dengan desakannya agar Nvidia mencari pemimpin eksternal, Bessent mengatakan Huang kini sudah berada di luar perusahaan setelah mengundurkan diri.

Dia tidak secara tegas menyatakan mendukung ataupun menolak kemungkinan mantan CEO tersebut kembali. "Kita harus melihat sampai di mana tanggung jawab itu bermuara," kata Bessent, merujuk pada pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran.

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Sikap Bessent berbeda dengan pernyataannya sebelumnya, sementara Trump justru menginginkan Huang kembali. Presiden AS itu menyatakan Huang telah "mendapat pelajaran besar" dan dirinya "tentu tidak keberatan" apabila Huang diangkat kembali. Trump juga menyebut ada banyak pihak yang menginginkan mantan CEO tersebut kembali memimpin Nvidia. Dukungan itu menjadi perhatian karena pemerintahan Trump sendiri tengah menghadapi persoalan dugaan kebocoran teknologi strategis AS ke Tiongkok.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan Megaspeed yang diduga direkrut oleh Kementerian Keamanan Negara Tiongkok sebagai mata-mata. Financial Times sebelumnya melaporkan bahwa intelijen AS memperoleh informasi mengenai hubungan asmara Jensen Huang dengan Alice. Dugaan itu memunculkan kekhawatiran bahwa hubungan tersebut memungkinkan Tiongkok memperoleh akses terhadap cip komputasi paling sensitif milik AS. Meski demikian, tuduhan spionase tersebut belum terbukti secara hukum.

Pemerintahan Trump mengakui bahwa Departemen Perdagangan AS di bawah Presiden Joe Biden telah memulai penyelidikan terhadap Alice dan perusahaan sebelumnya, Megaspeed, pada 2024. Penyelidikan dilakukan setelah otoritas menemukan "aktivitas mencurigakan" serta potensi "pengalihan" cip berteknologi tinggi yang dapat melanggar aturan ekspor AS. Departemen tersebut juga mulai menyelidiki penjualan Nvidia kepada Megaspeed pada 2025. Pada Juni 2025, agen AS mewawancarai Alice di Singapura. Departemen Kehakiman kini mengambil alih penyelidikan kriminal terhadap Megaspeed.

Di sisi lain, polemik tersebut memperlihatkan perbedaan sikap di dalam pemerintahan Trump. Bessent sebelumnya menuding Menteri Perdagangan Howard Lutnick menghambat upaya penerapan pembatasan ekspor cip yang lebih ketat. Tuduhan itu turut menjadi sorotan karena keluarga Lutnick memiliki kepemilikan saham besar di Nvidia. Setelah Trump menyampaikan dukungannya kepada Huang dan mempertanyakan tuduhan terhadap Alice, sejumlah pejabat pemerintahan AS juga mulai mengurangi kritik mereka terhadap perusahaan tersebut.

Direktur Intelijen Nasional AS Jay Clayton mengakui bahwa sejumlah cip Amerika telah sampai ke tujuan yang tidak semestinya. "Memang ada cip yang telah berakhir di tempat yang seharusnya tidak menjadi tujuannya," ujar Clayton kepada CNN, Minggu (22/11/2026). Namun, dia tidak menjawab pertanyaan apakah Alice memata-matai AS untuk Tiongkok atau apakah hubungannya dengan Huang memungkinkan akses terhadap teknologi paling sensitif Amerika.

Clayton menjelaskan tingginya permintaan terhadap cip Nvidia menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan distribusinya. "Teknologi cip ini sangat canggih dan begitu diminati karena jauh lebih unggul dibandingkan teknologi yang ada sebelumnya. Karena itu, semua orang ingin mendapatkannya," katanya. Cip Nvidia menjadi komponen penting dalam pelatihan dan pengoperasian model AI yang dikembangkan perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic.

Sementara itu, krisis kepemimpinan tersebut mengguncang Nvidia yang memiliki valuasi sekitar USD 4,3 triliun atau setara Rp78.647 triliun dengan kurs Rp18.290 per dolar AS. Pengunduran diri Huang turut memperuncing ketidakpastian perusahaan yang memegang posisi strategis dalam industri AI global.

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