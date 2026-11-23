JawaPos.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membenarkan pihaknya telah melancarkan serangan drone terhadap kapal tempur Rusia dan mengakibatkan tenggelam di perairan Libya.

Zelenskyy menjelaskan serangan yang melibatkan tujuh drone laut buatan Ukraina tersebut diarahkan ke kapal korvet Rusia "Merkury" yang baru diresmikan pada 2023.

"Saya berterima kasih kepada para ksatria Dinas Keamanan Ukraina dan seluruh Pasukan Pertahanan Ukraina yang terlibat dalam tugas tersebut. Saya telah menerima rincian operasi kemarin dan hari ini -- target yang kita incar tercapai," katanya, dilansir dari Antara, Senin (23/11).

Zelenskyy, yang menyebut operasi tersebut sebagai hal "yang patut ditiru dalam perang melawan Rusia", seraya menambahkan bahwa dia telah menerima informasi soal operasi tersebut dari dinas terkait.

"Semuanya terjadi di pesisir Libya. Para ksatria kita mengerahkan tujuh drone laut buatan Ukraina. Meski dengan upaya musuh menangkal serangan kita, kapal korvet Rusia 'Merkury' tenggelam. Kapal itu merupakan salah satu yang terbaru, diresmikan pada 2023 ketika perang terjadi," katanya.

Serangan tersebut turut menghancurkan sebuah helikopter militer dan mengenai kapal kargo Rusia yang oleh Kyiv diduga digunakan Moskow untuk memasok senjata, katanya.

"Sebuah helikopter tempur Ka-27 juga hancur bersamaan dengan korvet itu. Sasaran kedua kita adalah kapal kargo Rusia MV ANGARA, yang digunakan musuh untuk memasok persenjataan. Hasilnya: Tepat sasaran," ucap Zelenskyy.

Ia kembali menyampaikan terima kasih kepada dinas keamanan dan pertahanan yang terlibat dalam operasi tersebut.

"Kami melanjutkan operasi di perairan yang ditentukan. Kami membalas agresi Rusia. Kami juga mengembangkan senjata Ukraina," katanya.

Serangan tersebut terjadi pada Minggu (22/11) pagi waktu setempat ketika kapal korvet Angkatan Laut Rusia "Merkury" bersandar untuk mengisi bahan bakar dan pasokan saat akan kembali ke Rusia, kata otoritas di Libya timur.

Penyelidikan awal menemukan kapal tersebut diserang drone laut. Pejabat militer Libya berkata dari enam drone yang mendekat kapal tersebut, empar berhasil dicegat dan dua lainnya mengenai kapal, sehingga menyebabkan ledakan dan kebakaran.

Citra satelit menunjukkan kapal tersebut terbalik dan tenggelam, menyisakan bagian haluan yang masih berada di atas permukaan air. Selain itu, delapan personel Rusia dan LIbya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit di Benghazi.

Otoritas di Libya timur yang mengendalikan sebagian besar wilayah timur dan selatan Libya menyebut kapal tersebut bersandar di Benghazi atas dasar kesepakatan maritim dengan Rusia.

Mereka juga mengumumkan akan melancarkan penyelidikan bersama Moskow terkait insiden tersebut dan mencari pihak yang bertanggung jawab.

Otoritas tersebut kemudian meminta penyelidikan internasional via PBB usai mencurigai drone yang digunakan dalam serangan tersebut diluncurkan dari Libya barat. Mereka menuntut klarifikasi atas kehadiran spesialis militer Ukraina di Libya.

Sementara itu, sumber militer Libya menyebut sebuah kapal komersial berbendera Malta menjadi korban serangan kapal drone di pesisir Benghazi, juga pada Minggu, sedangkan lebih dari 20 kapal drone berhasil dicegat.

Pemerintahan Libya di Tripoli, yang diakui komunitas internasional, memperingatkan agar pelabuhan dan infrastruktur sipil di Libya tidak dijadikan lokasi pertempuran konflik asing.