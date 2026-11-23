JawaPos.com - Gedung Putih membentuk tim khusus untuk mencegah gangguan sistem pengendalian lalu lintas udara kembali terjadi.Hal ini dilakukan di tengah persiapan jutaan warga Amerika Serikat melakukan perjalanan selama libur Thanksgiving.

Transportation Technology Transformation Tiger Team dibentuk setelah gangguan sistem yang menyebabkan penghentian seluruh penerbangan di AS, menurut laporan Daily Wire pada Minggu (22/11), dilansir dari Antara, Senin (23/11).

Tim tersebut terdiri atas pejabat Badan Penerbangan Federal (FAA), Departemen Transportasi, Departemen Pertahanan, dan Kantor Direktur Intelijen Nasional.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tim telah mengadakan pertemuan setiap hari sepanjang pekan ini untuk memastikan layanan penerbangan tetap berjalan.

Penghentian penerbangan tersebut menjadi yang kedua sejak serangan teroris 11 September 2001 dan terjadi di tengah serangkaian gangguan serta malfungsi sistem yang memicu kekhawatiran masyarakat.

Gedung Putih mendapat kritik karena dinilai kurang transparan setelah penghentian penerbangan selama lima jam. Namun, pejabat bersikeras gangguan tersebut bukan akibat serangan siber.

Juru bicara Gedung Putih Allison Schuster mengatakan masyarakat yang bepergian pekan ini tidak perlu khawatir.

“Presiden Donald Trump dan Menteri Transportasi Sean Duffy telah mengumpulkan para ahli terbaik dari berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan kejadian Jumat lalu tidak akan terulang,” kata Schuster kepada Daily Wire.

“Upaya terus dilakukan, dan masyarakat Amerika dapat yakin bahwa sistem penerbangan negara mereka merupakan yang terbaik di dunia,” ujarnya.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan FAA sedang mengkaji opsi konfigurasi jaringan dalam jangka pendek serta langkah untuk meningkatkan stabilitas sistem pengendalian lalu lintas udara yang ada.

Lembaga itu juga berupaya menghilangkan komponen yang rentan guna meningkatkan keandalan sistem, sembari melanjutkan modernisasi dan pembaruan teknologi.

FAA turut memperluas kemampuan Pusat Pengendalian Operasi Nasional (NOCC) dan pusat pemantauan agar anomali sistem dapat terdeteksi dan ditangani lebih awal sebelum meluas.