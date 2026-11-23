JawaPos.com - Pendiri Amazon Jeff Bezos menyumbangkan saham perusahaannya senilai USD 198,9 juta (sekitar Rp3,64 triliun dengan kurs Rp18.290 per dolar AS) hanya dalam dua hari pada November. Pemberian tersebut mencakup saham yang telah dimilikinya sejak 1994, tahun ketika dia mendirikan perusahaan yang kemudian berkembang menjadi raksasa teknologi dunia. Sepanjang 2026, total saham Amazon yang disumbangkan Bezos mencapai sekitar USD 629,1 juta (Rp11,51 triliun).

Bezos, yang kini menjabat sebagai ketua eksekutif Amazon, menyerahkan 674.088 saham pada 12 November dan 97.404 saham sehari setelahnya. Berdasarkan laporan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC) pada 16 November, total 771.492 saham tersebut bernilai USD 198,9 juta berdasarkan harga penutupan Amazon sebesar USD 257,75 per saham. Bezos Earth Fund Foundation menerima 97.404 saham senilai sekitar USD 25 juta (Rp457,25 miliar).

Saham yang diterima yayasan tersebut diperoleh Bezos pada 5 Juli 1994, tepat pada hari dia mendirikan perusahaan yang kemudian menjadi Amazon, hampir tiga tahun sebelum penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) pada 1997. Yayasan itu telah mengajukan pemberitahuan rencana penjualan saham. Sementara itu, penerima saham lainnya tidak disebutkan dalam dokumen SEC.

Pemberian November melanjutkan donasi lebih dari 1,25 juta saham pada Mei senilai sekitar USD 323 juta (Rp5,91 triliun) dan 415.580 saham pada Agustus senilai USD 107 juta (Rp1,96 triliun). Secara keseluruhan, Bezos telah menyumbangkan sedikitnya 2,44 juta saham sepanjang tahun ini. Day 1 Academies, pengelola prasekolah gratis Bezos Academy, menerima 450.837 saham. Kedua yayasan yang didirikannya menerima sekitar 22,5 persen dari total saham yang disumbangkan.

Meski demikian, donasi tersebut masih relatif kecil dibandingkan kepemilikan Bezos di perusahaan yang didirikannya. Berdasarkan perhitungan Forbes per 16 November, dia masih menguasai lebih dari 878 juta saham Amazon secara langsung dengan nilai sekitar USD226,4 miliar (Rp4.141 triliun). Artinya, seluruh saham yang disumbangkan sepanjang 2026 belum mencapai 0,3 persen dari kepemilikan langsungnya. Amazon sendiri menempati peringkat pertama dalam daftar Fortune 500 2026.

Salah satu sasaran utama filantropinya adalah perlindungan lingkungan. Bezos meluncurkan Bezos Earth Fund pada 2020 dengan komitmen mengalokasikan USD 10 miliar (Rp182,9 triliun) hingga 2030. Hingga akhir September 2026, yayasan tersebut telah menyalurkan sekitar USD 2,4 miliar (Rp43,90 triliun). Untuk mencapai target, lembaga itu perlu menyalurkan rata-rata USD 1,8 miliar (Rp32,92 triliun) setiap tahun hingga 2030.

Pada 19 November, Bezos Earth Fund mengumumkan pendanaan lebih dari USD 100 juta (Rp1,83 triliun) melalui 15 hibah baru di Amerika Selatan untuk melindungi hutan hujan Amazon. Direktur Pelaksana Cristián Samper mengatakan, "Kami tertarik pada kawasan ini karena hutan hujan Amazon merupakan salah satu wilayah terpenting bagi keanekaragaman hayati dan sangat penting dalam perjuangan global melawan perubahan iklim."

Selain lingkungan, Bezos mendanai pendidikan anak usia dini dan penanganan tunawisma. Bezos Academy mengoperasikan 38 prasekolah gratis berkonsep Montessori di enam negara bagian Amerika Serikat dengan 2.456 murid pada tahun ajaran 2026–2027. Program tersebut berawal dari komitmen USD 2 miliar (Rp36,58 triliun) pada 2018. Melalui Day 1 Families Fund, Bezos juga menyalurkan USD 102,5 juta (Rp1,88 triliun) pada 2025 kepada 32 organisasi di 20 negara bagian, Washington DC, dan Guam untuk membantu keluarga memperoleh hunian stabil.

Dalam wawancara dengan CNN, Bezos menyatakan rencananya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya semasa hidup. "Bagian tersulit adalah menemukan cara agar dana tersebut dapat memberikan dampak sebesar mungkin. Karena itu, kami sedang membangun kapasitas agar dapat menyalurkan uang ini," ujarnya.