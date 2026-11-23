JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengatakan negaranya tidak berupaya mencari dominasi maupun ekspansi. Kim menegaskan, tekanan dan pemaksaan tidak menjadi bagian dari kebijakan luar negerinya.

Pernyataan itu disampaikan Kim dalam upacara penerimaan surat kepercayaan dari 10 duta besar negara sahabat pada 22 November di kantor pusat Komite Sentral Partai Pekerja Korea di Pyongyang.

Duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan berasal dari Rusia, Indonesia, Swedia, Vietnam, Brasil, Republik Ceko, India, Filipina, Thailand, dan Bangladesh.

“Perdamaian, pembangunan, dan kemakmuran merupakan prinsip utama kebijakan luar negeri Korea Utara. Korea Utara tidak mencari dominasi atau ekspansi. Pemaksaan dan tekanan tidak memiliki tempat dalam kebijakan luar negeri kami,” kata Kim, menurut KCNA, dilansir dari Antara, Senin (23/11)

Kim mengatakan sikap konsisten kebijakan luar negeri negaranya adalah membela keadilan dan perdamaian internasional, mendorong kemajuan dan pembangunan, serta memperkuat persahabatan dan keharmonisan.

Ia juga menegaskan Korut siap memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara yang menghormati kedaulatannya serta bersikap bersahabat.